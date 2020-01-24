信置133 PORTOFINO周日起招標

一年來集團首推全新盤

樓花期長約7個月的133 PORTOFINO，首批推出的7伙，分佈於第1、2座的2、3及5樓，全屬3房連儲物房間隔。項目提供33伙，當中26伙分層單位實用面積介乎704至1239方呎、7座洋房實用面積則由2373至3491方呎。連同133 PORTOFINO，今日起至下周一共4天，7個新盤共推37伙應市（見表）。

未來4天7盤共推37伙

在疫情肆虐下，整體新盤成交市况雖淡靜，但個別豪宅仍錄成交。新地（0016）旗下馬鞍山已屆現樓的雲海別墅，最新透過招標以7930.5萬元，售出Jasmine Avenue 3號洋房，實用面積3110方呎，實呎2.55萬元。

成交紀錄冊顯示，買家採先住後付計劃，最長可獲1830日、即約5年特長成交期，但若於720日成交可獲成交價3%回贈。

雲海別墅去年11月開售以來累售42幢洋房，佔項目洋房總數67幢約63%。估計套現約26億元。

值得一提的是，屋苑的Lily Avenue 11號洋房，實用面積3780方呎，成交價逾1.188億元，成交價除再創項目新高外，更是馬鞍山住宅新高紀錄；而實呎逾3.14萬元，亦創區內住宅新高指標。

峻源農曆新年至今累沽5伙

另中信泰富馬鞍山峻源自早前開放現樓示範單位後，近日銷情不俗，最新售出3座19樓C室，屬實用面積1193方呎3房戶，成交價2150萬元，實呎1.8萬元；買家先付10%訂金後，餘下90%可於項目今年8月入伙時上會。峻源鼠年以來累沽5伙，銷售總值近1億元。

嘉華（0173）啟德嘉峯匯，最新以1202.2萬元售出2B座26樓D室，單位實用面積514方呎，實呎23,389元，為本月第二宗成交；項目自去12月開售以來累積沽約160伙。