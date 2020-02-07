經濟

香港地產

富豪悅庭洋房劈租2萬 回報僅1厘

【明報專訊】農曆新年前後屬傳統租務淡季，加上武漢肺炎疫情蔓延影響二手睇樓活動，令整體租務表現回落，劈租個案續現，其中元朗富豪悅庭最新就有洋房減價至以低市價約一成租出。

利嘉閣分行經理梁灝義透表示，由內地業主持有的富豪悅庭洋房，實用面積約2225方呎，屬3房3套連儲物室間隔，並附約250方呎花園，在累減2萬元後，獲本地租客以4萬元承租，實用呎租僅18元，較市價低約一成。

上址原業主於2018年以3337.5萬元一手購入，現租金回報僅約1.4厘，而單位之管理費為每方呎4.5元，即扣除管理費等使費後，業主實際回報僅約1厘。

逸新182呎月租低見9500元

與此同時，近月新入伙的太子逸新和大角嘴利奧坊．凱岸，因放租盤湧入租務市場，令租金受壓。其中，去年底開始入伙的太子逸新，以迷你戶為主打的市區單幢盤，屋苑新近再錄得有單位跌穿月租1萬元水平。

香港置業分區董事駱啟生表示，逸新低層E室，實用面積182方呎，屬開放式間隔，單位業主最初以1.2萬元放租，經議價後，減價2500元或21%，新近以9500元獲外區客承租，實用呎租52元。業主於2017年8月以約314.8萬元一手買入單位，現租金回報約3.6厘。另外，大角嘴利奧坊．凱岸自近月入伙以來，累錄約5宗租賃成交，最新有1房戶以1.48萬元租出。

香港置業首席高級營業經理翁嘉慧表示，利奧坊．凱岸2座高層C室，屬實用面積252方呎1房間隔，業主叫價1.5萬元放租，新近獲外區客洽詢，經雙方議價後輕微減價200元、以1.48萬元租出，實用呎租59元。原業主2018年6月以約631.8萬元一手購入單位，租金回報2.8厘。

相關字詞﹕低價租務成交 逸新 富豪．悅庭 武漢肺炎

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