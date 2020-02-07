地產代理送口罩吸客睇樓 地監局：代理勿發放失實誤導廣告

明報記者 歐陽慧恩

該則廣告刊登於樓盤放售平台網頁內，標題為「睇樓送10個口罩、成交即送300個」，而放盤單位為荃灣海之戀一個海景戶，上載之圖片更印有「美聯物業」水印，單位實用面積531方呎，2房間隔，放盤價為898萬元，每呎叫價16,911元，若以此價成交，即買家須繳付近9萬元代理佣金。

美聯董事指不屬公司政策

雖然「送口罩」奇招馬上吸引網民留意，不過美聯助理聯席董事吳彤就此回應指，該廣告只屬個別前線同事的網上吸客噱頭，不屬公司政策，廣告刊登後亦未聞有客戶因此預約睇樓，並指「經理都要四出搵口罩畀前線返工用，好難再搵多啲送客。」其後該樓盤廣告亦已移除。

地監局接受本報查詢時則強調，代理宣傳物業時不可發放失實或具誤導性廣告，否則會損害行業聲譽，有機會受到處分。

賽西湖3房2950萬 同類兩年新低

至於市場成交方面，仍以減價貨主導，世紀21營業董事嚴智贇指，北角豪宅老牌屋苑賽西湖大廈2座低層A室，實用面積1292方呎，屬3房間隔，新近以2950萬元易手，實呎22,833元，屬同類型單位2年新低，原業主2008年以1610萬元入市，帳面獲利1340萬元或83%。

海怡3房1030萬低市價近一成

大型屋苑亦錄減價成交，美聯聯席區域經理鄧惠豪指，鴨脷洲海怡半島32座中層H室，新近由1100萬元減至1030萬元成交，實用面積634方呎，3房間隔，實呎16,246元，較市價低約8%；業主12年628萬元購入，帳面賺402萬元或64%。另外，美聯首席高級營業經理吳肇基稱，鰂魚涌太古城怡山閣中低層D室，實用面積689方呎，3房間隔，以1000萬元易手，實呎14,514元。原業主1978年以約17.66萬元入市，帳面大賺約55倍。

淘大本月開齋 2房608萬易手

至於九龍灣淘大花園雖然在2003年SARS期間，因住客集體受感染而樓價大跌，但近日做價仍硬淨，並錄屋苑本月首宗二手成交。利嘉閣高級聯席董事林麗芳表示，屋苑B座高層04室，以608萬元易手，實用面積375方呎，實呎約16,213元，屬市價成交，原業主16年468萬元入市，帳面獲利140萬元或約三成。