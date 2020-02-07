加國樓市低水 升值潛力佳 安大略省成港人熱門移居地

近年不少人在海外置業，以致樓價有大幅上升趨勢。根據經濟指標的研究數據顯示，加拿大全國樓價於去年12月按年升9.6%，按月升0.2%，此前，11月樓價按月跌0.1%。當中安大略省的樓價升幅驚人，以彼得堡為例，平均樓價由37.9萬加元，上升至45.2萬加元，升幅為19.3%。加拿大首都渥太華平均樓價由39.7萬加元，上升至44.7萬加元，升幅為12.5%。

優厚條件推高安省樓價

除了有不少華人進駐以致樓價上升，當地亦有不少優厚條件。教育而言，安省匯聚不少世界知名學府，如多倫多大學、西安大略大學、麥克馬斯特大學等，這些學校注重科研教學，教育質素高，故於全世界有一定認受性，畢業生無論在加拿大或海外求職亦具競爭力。當地以製造業為主，知名產品如有汽車、電器、食品、機械等，如有意在當地工作或創業，類型上較為多樣化，亦有前人規模及經驗可仿效。

灝鏘移民創辦人羅立光坦言，自去年的社會事件發生，已有不少人急於移民到外地，加拿大亦是港人其中一個熱門查詢的地方。如有意移民者，居住問題必然是一個重要的考慮因素。事實上，當地的物業市場與香港有很大分別，不同州份的生活環境、鄰里關係及校網等都是值得注意。他表示，曾有客人「孟母三遷」，因學校學習風氣問題而搬屋三次。因此他建議，移民者應先租屋約一年，了解當地是否適合自己長期生活，再決定是否買入物業。

3房大屋僅300萬港元

如要說升值潛力最佳的必然是安大略省，因移民到該省的門檻較低。其推出的安省移民提名計劃」（OINP），如企業在位於大多倫多地區，須擁有至少150萬加元的淨資產，可包括物業亦可計算配偶資產，並投入不少於100萬加元於企業上，所擁有公司的股權要求為三分一或以上。如企業在大多倫多地區以外地區，淨資產要求為80萬加元，企業投資額則不少於50萬加元。

根據當地房地產網頁顯示，位於盧肯鎮的3房2廳的大屋為例，售價為50.9萬加元，約為298.1萬港元。另外，位於伊尼斯菲爾市的一個四房大屋，售價為107.5萬加元，約為628.5萬港元。羅立光表示，移民人士在當地銀行普遍可敍做六成至七成按揭，但實際情況要視乎申請人收入而定。

加國新樓愈細愈貴

不少香港人在置業時都會偏好新樓，不過當地樓市情况與香港相似，新盤普遍愈細愈貴，如在某些區域，1房單位動輒約二、三百萬港元。相反，舊樓面積雖然較大，但要留意是否需要大維修等。

除了創業移民，羅立光指當地一些工種人手短缺，包括醫護、會計及家務助理等。如有意移民者，要留意當地較着重申請人的英語水平，並會從收入、學歷、經驗等多方面評分，合資格者方可成功移民。他最後又提醒，移民計劃有好多種，申請人宜貨比三家，選擇適合自己門檻的計劃。

明報記者 黃清瑤

[海外置業錦囊]