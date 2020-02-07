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湯文亮 敢說反話

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湯文亮：誰偷了特首的口罩？

【明報專訊】近日武漢肺炎肆虐，口罩成為了必需品，我們特首林鄭月娥在正月初回港立刻表明已經去信國務院要求供應口罩，我當時覺得很奇怪，採購口罩相比防止武漢肺炎擴散，只是小事一件，點解要去信國務院？

與此同時，澳門特首賀一誠已經派員到葡國，將葡國所有口罩買下來，唔好忘記，賀一誠只不過上任幾個月，櫈都未坐暖，已經夠膽做這個決定。雖然買口罩並不是什麼大事，點解賀一誠可以做到而林鄭做唔到？

當香港人仍然在搶口罩，賀一誠已經頒布了幾個指令對抗武漢肺炎，最重要的就是叫所有賭場暫停營業14日，又讓那些問銀行借錢買樓的人在6個月內可以只還息不還本，政策一出，立刻將香港比下去。

林鄭更不知所謂，有記者知道我是澳門人，希望我能夠做訪問，比較一下港澳兩位特首，我借武漢肺炎推了他。其實不用比較，林鄭的管理一定比賀一誠高，理由是林鄭是做了幾十年公務員，怎可能輸給一個沒有政務經驗的賀一誠？

不過，有經驗還有經驗，在香港做特首掣肘多多，又要應付無數的政治要求，能夠安安穩穩做完5年已經是及格有餘。况且香港官場有一句說話「多做多錯，少做少錯，唔做唔錯」，這是官場的金科玉律，做官的一定銘記於心，林鄭已不再是其中一分子。

按既定程序採購口罩觸礁

買唔到口罩，林鄭唯有將功補過，就算開記者會都唔戴口罩。我老婆問，是誰偷走了特首的口罩？女人仔即是女人仔，唔識得官場運作，是香港政府官僚制度偷走了林鄭的口罩。在大家開始搶口罩時，香港官員發信至各大生產商，要求提供口罩價錢及品質資料。當時口罩雖然未如現在那麼緊張，但已經是海鮮價，隨時不同，那些廠家連回覆也費事，不過亦學香港政府的標準回覆「已經收到來函，有消息會通知閣下」，咁樣做當然買唔到。

如果當時香港政府要求生產商報價，即報即買，三五千萬口罩一定沒有問題，但負責官員按既定程序，唔肯孭鑊，到現在由林鄭來孭，我睇到都冇癮，仲話同我做訪問，我一定唔制。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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