湯文亮：誰偷了特首的口罩？

與此同時，澳門特首賀一誠已經派員到葡國，將葡國所有口罩買下來，唔好忘記，賀一誠只不過上任幾個月，櫈都未坐暖，已經夠膽做這個決定。雖然買口罩並不是什麼大事，點解賀一誠可以做到而林鄭做唔到？

當香港人仍然在搶口罩，賀一誠已經頒布了幾個指令對抗武漢肺炎，最重要的就是叫所有賭場暫停營業14日，又讓那些問銀行借錢買樓的人在6個月內可以只還息不還本，政策一出，立刻將香港比下去。

林鄭更不知所謂，有記者知道我是澳門人，希望我能夠做訪問，比較一下港澳兩位特首，我借武漢肺炎推了他。其實不用比較，林鄭的管理一定比賀一誠高，理由是林鄭是做了幾十年公務員，怎可能輸給一個沒有政務經驗的賀一誠？

不過，有經驗還有經驗，在香港做特首掣肘多多，又要應付無數的政治要求，能夠安安穩穩做完5年已經是及格有餘。况且香港官場有一句說話「多做多錯，少做少錯，唔做唔錯」，這是官場的金科玉律，做官的一定銘記於心，林鄭已不再是其中一分子。

按既定程序採購口罩觸礁

買唔到口罩，林鄭唯有將功補過，就算開記者會都唔戴口罩。我老婆問，是誰偷走了特首的口罩？女人仔即是女人仔，唔識得官場運作，是香港政府官僚制度偷走了林鄭的口罩。在大家開始搶口罩時，香港官員發信至各大生產商，要求提供口罩價錢及品質資料。當時口罩雖然未如現在那麼緊張，但已經是海鮮價，隨時不同，那些廠家連回覆也費事，不過亦學香港政府的標準回覆「已經收到來函，有消息會通知閣下」，咁樣做當然買唔到。

如果當時香港政府要求生產商報價，即報即買，三五千萬口罩一定沒有問題，但負責官員按既定程序，唔肯孭鑊，到現在由林鄭來孭，我睇到都冇癮，仲話同我做訪問，我一定唔制。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]