譚新強：瘟疫的元兇：氣候變化

全球注意力都放在2019-nCoV疫情，但有沒有留意到東非的另一宗新聞？近日索馬里、埃塞俄比亞和肯亞等東非國家，正面臨數十年來最嚴重的蝗災，蝗蟲數目高達數千億，將嚴重威脅今年農作物收成，最差情况可導致饑荒！

數周前，全球焦點也曾放在澳洲破紀錄的山林大火，波及面積近19萬平方公里（約兩個葡萄牙），超過30人喪生，動物死亡數目估計10億以上（計埋昆蟲？）！

東非蝗災澳洲山火 皆源自全球暖化

病毒疫症、蝗災、大火災……聽來有點像新約聖經啟示錄的四騎士預言，莫非真的世界末日已近？

我並非教徒，不會以宗教來作解釋，但我堅信科學，必有更合理的科學解釋。這次2019-nCoV疫情，當然有很多特殊成因，可能包括武漢街市的衛生情况欠佳，不同野生動物交叉感染，基因變種，終變成可感染人類的病毒。這當然並非第一次，SARS、MERS、伊波拉和其他新病毒的起源都差不多，原先蘊藏在蝙蝠和其他野生動物體內，然後變種經豬和雞等禽畜傳播到人類。

但這些疫症背後的最根本元兇，其實是氣候變化。最直接原因是全球暖化對細菌（雖然病毒並非生命）滋生有很大幫助，在熱帶地區尤其明顯。但近日有研究發現，即使在西藏高原的冰川因全球暖化而加速融化，因此發現20多種本來被困在萬年冰層內的原始病毒，如傳播到現代人類，不堪設想。

全球暖化亦大量改變和摧毀自然生態環境，加上人類社會發展需要，大量縮小野生地區面積，亦同時縮短野生動物和人類生活的相隔距離，病毒交叉感染的機會和頻率當然大大提升。全球貿易和交通發達，亦加劇病毒散播的速度和範圍。

東非蝗災和澳洲山林大火又跟氣候變化有何關係？近年海洋學家發現一個"Indian Ocean Dipole"（IOD，印度洋偶極）現象，類似太平洋的南北El Nino（厄爾尼諾）現象，原來印度洋東西邊的水面溫度差別，亦有一個以年計算的不規則周期性震盪（oscillation），而近年因氣候變化，西印度洋溫度不正常地較長期處於"positive phase"（正相），即西印度洋水溫高於東印度洋，濕度亦上升。東非地區去年第四季本應是旱季，但反而變得潮濕多雨，有利滋生蝗蟲，規模超龐大的蝗災提前來臨！

相反東印度洋那邊，水溫偏低，因此澳洲乾燥大旱，所以山林大火就特別嚴重！

氣候變化是一件千真萬確的事，且後果非常嚴重，足以消滅全球大部分動物，包括人類。只有極愚蠢的人如特朗普和他的支持者，才會漠視所有科學證據，抵賴它的真實性。美國退出巴黎氣候協議，可能是特朗普最錯和製造最大傷害的一個決定！

愈來愈多人，包括商界，已開始感覺到氣候變化的威脅，知道口唇服務（lip service）已不足夠，必須馬上採取行動。掌管7萬多億美元的貝萊德老闆Larry Fink，在給投資者的年度通訊中已明確指出，如何對抗氣候變化，已成為每一間企業、每一位高管和每一位投資者的責任。哈佛對耶魯美式足球賽，是一次過百年歷史的學界體壇盛事。去年底比賽中場休息時，兩校學生湧到球場上，展開橫額，大聲呼叫，要求哈佛和耶魯兩家最大和最具影響力的endowment funds（留本基金），公布所有與石化能源有關的投資，並且要求他們盡快拋售這些投資。

但說教是沒用的，經常造出反效果。瑞典小女孩通貝里（Greta Thunberg），成為了對抗氣候變化的代表臉孔，是一件不幸的事。她是位Asperger Syndrome（亞斯伯格症候群）的病患者，加上年紀實在太輕，態度太過偏激，演說中充滿憤怒，把成年人變成敵人，很難說服他人成為一齊對抗氣候變化的伙伴。最近有一個叫Babylon Bee的網站，故意惡搞，假稱在民調中，87%的被訪者寧願被因氣候變化而引發的海嘯淹死，也不願聽氣候變化激進分子的訓話！這是個笑話，當然不可太認真，但也的確道出不少人的心聲。

名利雙收 可吸引企業投資ESG

ESG（Environmental, Social and Governance，環境、社會和企業管治）投資已逐漸成形，不再只是小眾的時髦潮流。但如何才能真正成功推動ESG成為投資主流？最有效的方法當然是利誘，如既能賺到錢，又贏得社會認可，兩者皆得，何樂而不為？

在此時刻，Elon Musk帶領Tesla崛起，正是一場最佳的及時雨。Musk已完全取代Steve Jobs（喬布斯）的潮流教主地位。而且老實講，Musk對科學和科技的知識水平、想像力，甚至工程和商業上的執行能力，都遠高於Jobs，個人魅力也很足夠（衣著品味也不錯，經常穿Belstaff外套），唯一相對差一點的只是公開演講能力。

Musk是一個充滿野心的狂人，他的夢想是拯救地球，推動再生能源革命，停止氣候變化。他很年輕時已因賣出他有份創辦的Paypal股份而發了達，但他追求的遠不止財富，所以決定取難不取易，跳進實體電動車製造業這個火坑，Tesla是數十年來的第一家美國汽車公司。初時面對極多巨大工程設計、生產技術和財務挑戰，即使只一年前，華爾街仍有很多分析師對它極度悲觀，不停警告Tesla隨時破產，更吸引了不少投資者沽空Tesla股票，包括明星級對冲基金經理David Einhorn和我的朋友，曾揭發Enron騙局的著名空投專家Jim Chanos等。

Musk在2018年8月時亂發出將以420美元一股，把Tesla私有化的假消息，弄出軒然大波，事態非常嚴重，隨時可以坐牢。最後美國證交會（SEC）網開一面，只罰Musk和Tesla各2000萬美元，和迫使Musk放棄董事長或CEO其中一職。這可算是Musk和Tesla的最低潮，但也是一次當頭棒喝，喚醒了Musk的奮鬥心，請來一位新董事長，自己專注當CEO，反而非常有效地減低成本，提升Model 3產能，和推出極吸睛的Cybertruck。最重要的是接受了中國邀請和過百億人民幣的貸款援助，成立了第一間全外資汽車公司，不到一年內在上海建好Gigafactory 3，開始交貨，正式打入全球最大汽車市場。

從去年中起，業績和最重要的現金流開始明顯改善，股價亦從177美元的低位開始反彈。到了上海車廠開幕時，股價更開始瘋狂飈升。全年業績公布，不止全年銷售量達標，連續第二季有盈利，正現金流更高達10億美元，且宣布將提前在3月交付Model Y車。Tesla股價開始如火箭般直線上升，比Bitcoin最瘋狂時更厲害，最高峰曾升至968美元，市值超過1700億美元！周三股價終於大跌17%，主要藉口是上海工廠因疫情停產，證明一如我上周所說，Tesla已成為一隻最重要的中國概念股！即使回調後，今年至今Tesla仍升了80%！

有些讀者看完我上周文章，不知為何有錯覺以為我對Tesla悲觀。我不想解釋太多，但不少人應該知道我是香港最先駕駛Model S的其中一人，對Tesla長期發展一直非常有信心；近日即使被疫情困擾，心情仍非常不錯！

Tesla電動車外形性能俱佳吸客

Musk的成功在於明白苦口良藥是錯的，良藥必須是甜的，所以一開始設計，就非常着重性能。隨便一輛Model S，加速已快過大部分超跑，價錢又低一半以上，買傳統車還有甚麼意義？Tesla的最先一批買家，主因是性能，其次是省汽油錢，外形亦美觀，而非關心環保。到了現在，連美國很多球星和KOLs都成為了鐵粉，Tesla已成為aspirational luxury product（有抱負奢侈品）。

未來如何發展？Tesla已成為The Cult Stock，沒有之一，PE超過100倍，估值已沒甚意義。CNBC的Jim Cramer已宣布Tesla成為了下一間亞馬遜級數的企業（他亦宣布化石能源已玩完，看石油和汽車公司股價，有理），將證明所有負評者都是錯的。Musk曾說Tesla有可能成為全球最大公司，不容易也不是一定，但不是無可能。

多年前我已解釋過，再生能源其實需要一個"Holy Trinity"（聖三一）：太陽能、電動車和儲能電池。本來Musk分別控制Tesla和Solar City，但後來因財困而合併了，另外亦有跟Panasonic的電池合作。Musk近日已說，今年亮點可能是Solar City，他現在有呼風喚雨之力，所以太陽能板塊也值得留意。如成功，這聖三一將可取締汽車、化石能源、發電機、發電廠，甚至電網等多個巨大行業，總收入以數十萬億美元計，如Tesla只佔數個百分點，已可達萬億營業額！

買Tesla絕非價值投資，但現代投資邏輯確有點不同，既然Tesla這麼重要，TAM更近無限大，怎可能不值千億以上？這級數才可開始吸引機構和ESG投資者。

我也希望ESG投資對阻止氣候變化有點幫助。但如萬一不成功，四騎士瘟疫繼續接踵而來，唯有希望能趕上買到去火星的SpaceX火箭票！

（中環資產持有亞馬遜及Tesla的財務權益）

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]