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劉思明：領漲藍籌股成反彈指標

【明報專訊】港股昨天大漲，恒指高開387點後拾級向上，午後最多升821點、高見27,608點回順，收報27,493點，升706點或2.64%；國指升2.58%。大市成交1,317億元，高於60天平均近五成。恒生綜合大型股、中型股及小型股指數分別升2.20%、2.13%，不及恒指國指，昨天焦點大型股份。

正如昨天指出，恒指今浪的反彈有機會收復跌幅的61.8%，即兩萬八水平；昨天受制50天線阻力，但已回補部分下跌裂口；短線依然反覆向好，回調料於10天線約27,200點有支持。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率92比8，升逾3%佔上升股份三成；陽燭對陰燭為82比18，大市升勢全面，買盤動力強且積極。本報數據庫追蹤的30個行業，全線上升，內地免徵民航發展基金，有助減輕航企成本，航空及相關漲近4%，跑贏一眾行業；博彩及消閒升亦近4%。

此外，能源及相關、航運物流、軟件服務、基建及建材、中資金融升約3％；除了軟件服務，其他都是大跌後出現反彈，航空、博彩、能源、中資金融今年以來累跌逾7%，基建、航空累跌5%、6%。雖然昨天有資金博低殘行業反彈，但強勢行業普遍跟得上升勢，科技器材、醫藥保健昨天分別升2.39%、2.86%，教育升小於1%，相比失色。

跑贏恒指要留意 阿里支持約213元

周一提到中短線皆可跑贏恒指之藍籌股騰訊（0700）、港交所（0388）、創科（0669），繼續強勢領漲，騰訊重上400元，港交所（0388）升穿20天線，創科逼近新高位。另中移動（0941）、恒安（1044）兩股回調守住50天線回升，前者昨漲逾半成，後者亦升近4%，保持強勢。

恒指累彈不少，且逼近阻力，短線或有震盪，至於是回吐或是升勢結束，則要留意上述領漲藍籌股，同樣也要留意阿里巴巴（9988）。被稱為港股「ATM」（阿里巴巴（Alibaba）、騰訊（Tencent）和美團（3690）（Meituan）），近3個月來，恒指低位回升至高位回落，騰訊相比恒指呈現反覆向上趨勢，持續跑贏恒指；去年11月底上市的阿里巴巴，相比恒指也穩步向上跑贏。不過，美團去年11月底開始相比恒指橫移，領漲色角褪色。

走勢上，騰訊短線回調宜守住20天線約391元，阿里巴巴支持約213元，守穩中線向好趨勢未變。

[劉思明 數據尋寶]

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