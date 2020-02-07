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盧駿匡 圖金術

投資策略

盧駿匡：長期持優質股勝短炒

【明報專訊】恒指本周如預期出現反彈，技術上主要有3個因素。首先26,000點是前浪底，亦即是重要的技術支持，一旦失守將會破壞一浪高於一浪的格局。

根據過往經驗，股市跌至相關水平時，多數會出現反彈。 第二， 9日RSI已回落至30以下的超賣水平，屬短期見底回升的啟示。最後，是短線市寬，統計數據顯示進入超賣區後，表示是已離底不遠。基於以上3個情况同時出現，意味着反彈的機會極高。

現反彈屬短暫 長線或未見底

不過現時的反彈純屬短線，長線有機會仍未見底。參考2003年SARS的經驗，整個調整期有機會維持大約半年，並且恒指會再創一年低位。如果從另一角度來看，歷史告訴我們今次的武漢肺炎屬黑天鵝事件，持續時間有限，隨後多會出現大型升浪，意味着已現分段吸納的良機。

選股方面可考慮以優質重磅藍籌股為主，首選是騰訊（0700），而另一隻科網股阿里巴巴（9988）亦是不錯的選擇。據過往經驗，長期持有優質股較短炒容易，而且勝算亦較高。

受黑天鵝事件拖累，重返牛市的步伐將會減慢。現時恒指50天線與250天線的距離大約有160點。因此，須密切觀察未來一段時間差距會否擴大。現時屬非常時期，跟車太貼會容易受市場氣氛影響；相反，退後幾步來看，或會看到另一番景象。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]

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