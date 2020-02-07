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經濟
2020年2月7日星期五
技術取勝
投資策略
莎莎新春銷售挫77% 執董減薪兩成 將推新一輪節流措施 分析：或需再削舖
翠華傳要求供應商八折收款 未回覆當不反對
穆迪料本地零售收租股抗跌力強
中外利好消息刺激 恒指急升706點
減產未達共識 油價續彈 油股升逾3%
四叔時隔21年重奪首富寶座 李嘉誠相差10億美元排第二
香港快運取消首爾大阪等逾80航班
松齡護老溢價逾1倍 獲舖王提全購
康哲遭「殺人鯨」狙擊 「股價只值3.95元」
中海外1月合約銷售跌18％
中海油傳停收LNG 中石化正減產
疫情勢阻中概股「回歸」 曠視傳押後上市 分析料新股4月始復蘇
疫情礙客流 澳門4酒店暫停營業
借父戶口違規買賣 興業前分析員遭處分
Tesla一日由牛轉熊 早段回穩 道指創新高後回落
銷量超瑞士表 Apple Watch膺全球一哥
美最大龐氏騙局主謀 馬多夫申假釋
Twitter季收突破10億美元
張兆聰：地產股低位或已見 新地博反彈
張宗永：溫莎企業分拆案
技術取勝：東方航空中線弱勢未變
盧駿匡：長期持優質股勝短炒
劉思明：領漲藍籌股成反彈指標
周顯：現在情况好過SARS時
譚新強：瘟疫的元兇：氣候變化
湯文亮：誰偷了特首的口罩？
加國樓市低水 升值潛力佳 安大略省成港人熱門移居地
地產代理送口罩吸客睇樓 地監局：代理勿發放失實誤導廣告
富豪悅庭洋房劈租2萬 回報僅1厘
信置133 PORTOFINO周日起招標
逸璟．龍灣連錄兩宗撻大訂 撻訂率14%
市建局東京街項目 招意向估值10億
柴灣159呎舖53萬沽 26年蝕一成離場
技術取勝：東方航空中線弱勢未變
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【明報專訊】白雲山有機會挑戰30元（圖）
中信証券16.4元初見阻力（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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莎莎新春銷售挫77% 執董減薪兩成 將推新一輪節流措施 分析：或需再削舖
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