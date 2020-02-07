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張宗永 翼之聯想

投資策略

張宗永：溫莎企業分拆案

【明報專訊】溫莎企業品牌歷史悠久，有300多年的歷史。世界著名品牌估值公司Brand Finance 2017年給它的估值是675億英鎊，其中商譽佔420億鎊。溫莎市場定位特殊，基本上沒有同類的競爭對手。投資者擔心的是長遠增長，最近公司有一關鍵人物辭職，引起大家關注企業的前景。

英國王室吸金力強 女王私己豐厚

英國的哈里王子1月底宣布脫離王室成員的身分。上一次英國王室出現同類的事件是第二次世界大戰時的溫莎公爵（愛德華八世）退位，當時正值英德兩國開戰迫在眉睫，溫莎公爵的親德立場惹來很多非議。論政治破壞力，哈里王子的離家出走比不上當年溫莎公爵。

英國王室是一個生命力很强的老品牌，每年衍生的旅遊收入甚為可觀。英國政府每年付出超過8000萬鎊的國家補助（Sovereign Grant）予王室作為公務出差和王宮保養之用，但女王會將皇家物業（Crown Estates）的收入貢獻給政府，估計這些物業的年收入是國家補助的4倍。當然英女王是有她自己的私己錢的，除了王家物業之外，她以Duke of Lancaster的名義擁有可觀的資產，這些資產估計每年帶來2000萬鎊的收入，英女王其他資產是不公開的。

王室成員有權利亦有義務，王室成員要犧牲私人時間參與公眾活動，私人空間少了，但卻有相對穩定的收入。王室成員一向以生活儉樸見稱，查理斯王子的西裝平常都穿上十多年。

很多年前，深受大家愛戴的戴安娜王妃意外身亡後，我曾經寫過一篇文章說：倫敦牛津街上的金髮美少女多的是，年紀輕輕的戴安娜飛上枝頭走入王宮，成了全球雜誌的封面人物，風頭無兩。她一方面享受這些鎂光燈，但另一方面又抱怨私人生活空間受損，給我的印象是既口渴又嗜吃鹹魚。

哈里王子深愛他的亡母。一直以來，哈里王子沒有儲君身分的包袱，生活比他哥哥威廉王子輕鬆很多。從經濟的角度看，傳媒估計哈里今天的家當大概是3000萬鎊，部分是他母親戴安娜留給他的。王妃梅根以前當演員亦有些積蓄。哈里雖然與王室分家，估計仍然可以從查理斯那邊拿到補貼的，以往的補貼每年大約是250萬鎊。

名人身分既是負累也是資產，以哈里和梅根今天的名氣，當網紅賺媒體錢並不難。趁現在品牌仍然有價，與王室割離，走純商業路線，分拆是聰明的。

哈里「分拆」 或創更大價值

有說哈里及威廉二人的太太之間的妯娌關係不是那麼融洽。哈里和梅根的辭職並沒有跟董事局溝通，主席伊利沙伯當然不高興，就是連高層查理斯也不知情。近期公司已經飽受醜聞之累，早前另一個高管安德魯王子都被傳有戀童癖，令這個品牌蒙污。哈里這個品牌與其留在母公司內，不如趁現在這個時機分拆，創造更大價值。但哈里這個行動會否引發下一波分拆潮，仍是未知之數。

[張宗永 翼之聯想]

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