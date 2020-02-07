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Tesla一日由牛轉熊 早段回穩 道指創新高後回落

【明報專訊】近期股價急升的電動車大廠特斯拉（Tesla）警告，內地疫情令上海廠房復工時間延至本月10日，並使原定春節後2月初的Model 3新車交付暫緩。消息煞停了特斯拉的升浪，股價在周三急挫17%至734.7美元，並較周二所創的968.99美元高位回落24%，一日內由牛轉熊。特斯拉股價昨開市一度跌穿700美元大關，然後止跌回升，昨晚在770美元左右徘徊，仍較上周三收市公布業績時高出逾三成。

特斯拉上周公布連續兩季錄得盈利，且單季交付量創新高，預料受上海廠房的產能推動，2020年全年交付量可按年大增36%，刺激其股價連日上漲。

市場消化中國削減美國關稅及內地疫情的消息，道指開市升逾百點創新高後回落。特斯拉在上海投資20億美元的超級工廠，被視為特斯拉業務全球擴張計劃的重要部分，其去年10月起開始運作，首批中國製造的Model 3已於去年底交付，被視為特斯拉的重要里程。不過為控制疫情，上海政府下令當地企業在周一（10日）前不能復工，意味特斯拉的上海廠房也要關閉。此外，CNBC報道特斯拉一名銷售人員在網上發布帖文，指特斯拉在2月2日前暫時關閉了內地全部門店，恐對特斯拉的銷售造成影響。

分析師憂慮特斯拉估值過高

部分分析師憂慮特斯拉估值過高。投行Canaccord Genuity將特斯拉股票評級，由「買入」下調至「持有」。即使在周三股價大跌後，特斯拉至2021年的預測市盈率仍高達55倍。相比下，亞馬遜為49倍，蘋果為22倍，而Alphabet為23倍。Canaccord指出，由於中國製的Model 3每周產量約為3000輛，料第一季出貨量將會調整，並需反映於估值。金融數據供應商Refinitiv的數據顯示，追蹤特斯拉的35個分析師當中，僅9人給予其買入評級。

疫情損供應鏈 多家車廠停產

多家主要汽車製造商亦透露，內地疫情對供應鏈產生負面影響。跨國汽車集團快意佳士拿（Fiat Chrysler）昨警告，內地疫情影響到其在中國的零件採購，旗下一家歐洲廠房可能在2至4周內停產。富豪汽車（Volvo）稱，已更換混合動力汽車的內地電池供應商，以保持生產操作正常。

全球第五大汽車製造商現代汽車（Hyundai）亦稱，因為其中國製造的零件用盡，已關閉在韓國的所有廠房，希望下周初可以恢復生產。日產、豐田、本田和福特等主要汽車製造商也暫停了在中國的運作。飛機製造商也關閉了內地的廠房。空巴延長關閉天津的廠房。在內地生產直升機引擎和飛機零件的法國賽峰（Safran）表示，內地業務將暫停至周一。遊戲商任天堂亦表示，受疫情影響，遊戲主機Switch在日本將延遲出貨。

（綜合報道）

[國際金融]

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