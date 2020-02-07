經濟

疫情礙客流 澳門4酒店暫停營業

【明報專訊】受武漢肺炎疫情及客流減少影響，澳門昨日起有4家酒店陸續宣告暫停營業，共涉1450間房間。新濠國際（0200）更宣布，受武漢肺炎疫情影響，叫停增購澳洲皇冠渡假村另外9.99%股權，並重新評估所有非核心投資。評級機構標普還發表報告，將新濠國際旗下新濠博亞娛樂及新濠影匯的信用評級，列入負面觀察名單。惠譽還預計，澳門賭場停業兩周將令業界損失15億美元（約117億港元）收入。

煞停增持澳洲皇冠 再評估投資

澳門電子傳媒引述旅遊局執照及監察廳廳長陳露指，近沙梨頭街市的澳門港灣酒店昨日已暫停營業，同時3家位於路氹渡假區的酒店今日起暫停營業，分別是金沙中國（1928）旗下四季酒店、瑞吉酒店和康萊德酒店，暫停營業的四家酒店客房數目約1450間。相對全澳門的酒店房間供應約3.8萬間而言，暫停營業的酒店房間數目，相當於整體酒店房間供應3.82%。這為澳門史上首次有酒店因為出現疫情而主動停業。旅遊局更透露，相關酒店表示主要因住客量非常少，為了節省資源所以暫停營業，屬於商業決定。

惠譽：澳門賭場停半月損失117億

新濠國際昨晚更發公告指，旗下新濠博亞因應武漢肺炎爆發，影響往訪區內娛樂設施的亞洲旅客量急降，及在澳門叫停賭場運作後，決定在較早前已購入皇冠渡假村9.99%權益之後，終止購買另外9 .99%的股份，及不會派員進駐皇冠渡假村的董事會，當前新濠博亞相信其資本需要投放在其核心資產上。同時其亦決定重新評估所有非核心投資。

此外，評級機構惠譽表示，直到武漢肺炎疫情受控前，訪澳旅客仍會受壓，因應新濠博亞大部分除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）都來自澳門，若疫情持續至第二、三季，其負債相對EBITDA比率亦可能超過3倍，因此將新濠博亞及影匯的信貸評級列入負面觀察名單。惠譽更稱，澳門賭場停業兩周，將令整個市場損失15億美元收入，並預計全年澳門博彩收入將倒退。

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