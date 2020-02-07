疫情勢阻中概股「回歸」 曠視傳押後上市 分析料新股4月始復蘇

明報記者 馬迪帆

曠視在去年8月25日遞表申請上市，但傳先後因受美國商務部「制裁」及本地社運風波而押後。本有指公司計劃農曆新年後啟動IPO，但又不幸遇上肺炎疫情。以上市申請資料有效期6個月計算，曠視須在今年2月底前上市，否則要重新遞表。

安永：疫情對科網股影響短暫

本月暫時僅有3隻新股預定掛牌，而近日通過聆訊、有望短期內招股的新股，只有內地娛樂股煜盛文化，估計全月市場維持淡靜。信永中和會計師事務所合夥人盧華基表示，料今年第一季度新股市場將相當受挫，疫情拖累IPO押後，估計到4月、5月市場才可復蘇。他表示，專業人士難以會面及實地考察，對上市流程造成影響，而對於上市資料已經備齊、只欠「臨門一腳」的公司，亦會因為市場氣氛而審慎考慮。

富石金融截孖展 超購89倍

肺炎疫情拖累內地經濟，盧華基續指，受宏觀經濟下挫影響，估計今年全年新股市場也難及去年表現。不過他認為中概股若來港上市，定價及估值未必會因疫情而下調，因「全城防疫」期間人人足不出戶，不少互聯網公司業務不跌反升，維持向好基本面。

安永亞太區上市服務主管蔡偉榮亦表示，中概股業務類型並非此次疫情衝擊最大的實體零售、酒店行業，因此料對其上市計劃影響僅屬短期。他舉例指去年兩大IPO百威亞太（1876）、阿里巴巴（9988）上市時外圍環境均有挑戰，但最多押後2至3個月，料今年情况類似。

新股方面，券商股富石金融（2263）昨日截止孖展認購，反應熱烈。據本報統計，綜合本地5間券商數據，孖展額相當於公開發售超購89倍（見表）。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，估計不少炒家是出於「博一博」心態，富石旗下證券業務客戶數量僅約2000人，主要收入來自包銷、配股，若未來新股市場淡靜，料該股前景亦不明朗。

大喜屋未有定價消息

至於早前公開發售認購不足額的大喜屋（6813），預定昨日定價，本月14日上市。至截稿前，未有該股定價的消息。