經濟

康哲遭「殺人鯨」狙擊 「股價只值3.95元」

【明報專訊】沽空機構殺人鯨資本（Blue Orca Capital）發表報告狙擊康哲藥業 （0867），報告指控康哲誇大盈利和虛報稅務優惠，以及秘密資助主席林剛旗下私人公司「康哲研究」的研究費用，為其謀取私利。殺人鯨認為，康哲實際股價只值3.95元，較周三（5日）收市價低逾六成。

目標價較周三收市價低逾六成

康哲藥業股價昨日在報告公開後由升轉跌，最多曾跌逾一成，其後宣佈停牌，並發公告稱待刊反駁沽空機構的指控的內幕消息，公司回應查詢時以通告為準，但昨晚再未見發通告。公司停牌前報10.2元，跌1.92%，成交近1.86億元。

殺人鯨資本曾狙擊安踏（2020）、新秀麗（1910）等多隻港股。殺人鯨報告提出多項指控（見表），指康哲主要業務是代理銷售中等規模藥企的藥品，業務被夾在從事研發的國外藥廠及向醫院銷售的分銷商之間，惟公司在面臨中國打壓藥價政策的巨大壓力下，康哲藥業財務業績異常穩健且盈利能力不斷提升，於2018年的毛利率更達70%以上，認為公司盈利能力是假象。殺人鯨資本指出，比對康哲向內地工商總局的披露，公司淨利潤嚴重低於對投資者披露的水平，並認為公司為了掩飾虛增利潤，在缺乏業務的馬來西亞杜撰出巨額稅收優惠。報告又指出，有證據指向主席林剛的私人公司佔用康哲藥業資源，包括使用其員工、電子郵件作為註冊信息，並用上市公司的資源為其投資生物科技創業公司謀取私利。

殺人鯨資本表示，如果根據康哲藥業披露給中國監管機構的財務資料進行估值，並且對市盈率以25%的企業治理折扣估算，對康哲藥業的估值為每股港幣3.95元，對比現價有 62%的下降空間。但由於康哲藥業有嚴重誤導投資者的行 為，故認為康哲藥業完全不值得投資。

相關字詞﹕工商總局 沽空報告 沽空機構 殺人鯨 康哲藥業

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