松齡護老溢價逾1倍 獲舖王提全購

購松齡52%股權 總代價逾7.73億元

受惠於賣盤消息落實，松齡股價昨日爆升96.25%，收報1.57元，該股上市3年來新高（見圖）。另兩家護老院股嘉濤（2189）及恒智（8405）亦獲追捧，分別大升7.55%及7.69%。

陞域集團主席鄧耀昇回覆查詢時表示， 早於蔚盈軒項目，已與松齡合作愉快，理念一致。他更說：「我們一直在建構創造共享價值的商業生態系統，是次收購符合發展目標及步伐。他們看準市場對具質素的安老服務有極大需求，未來將致力發展此方面。」他期望與松齡具豐富經驗的安老團隊攜手，為香港養老業務開拓嶄新商業營運模式，提升安老服務水平至更高層次。

鄧耀昇：睇好市場 與松齡理念一致

鄧成波父子還可行使認購權，以每股1.647元要約價，再於支付第二、三期收購代價前後15個曆日，認購7%松齡股權，涉6321.6萬股，總涉資1.04億元。同時，松齡股權賣方會向鄧氏父子提供5億元3個月期不計息貸款，由鄧成波提供擔保，以應付收購所需。據此鄧氏父子最多認購該股59%股權，共涉資8.74億元。原大股東嚴定國及管理層將保留7.98%權益。

鄧成波父子擬在完成全購後，維持松齡現有業務及聘用員工不變，亦會探討任何謢老行業任何商機及集資機會。鄧耀邦及鄧耀昇兄弟將分別獲委任為非執行董事及執行董事。