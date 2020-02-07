香港快運取消首爾大阪等逾80航班

國泰航空（0293）旗下香港快運昨日宣布，取消由2月12日至3月26日由香港來往首爾、大阪等地逾80班航班，快運指出，受影響乘客可免費更改出發日期，或更改成快運其他航線，或選擇申請全數退款。

乘客可選擇改出發日期或全數退款

快運表示，取消航班當中包括由2月12日起往來首爾的UO626、UO627航班；2月17日起往來大阪的UO836、UO837；來往長崎的UO830、UO831航班；以及往返石垣島的UO812、UO813航班等。

而除了香港快運外，國泰日前已表示，將於未來兩個月內暫停九成來往香港及內地的航班，其中廣州、重慶等城市航班已率先被取消。

近期日本確診人數上升，截至昨日日本確診病例已增加至45宗。日本本土航空公司全日空航空（ANA）昨日公布，將取消本月17日至下月28日所有往返大阪至香港的航班。除了香港，ANA亦先後取消前往中國航班，包括本月10日至下月28日由大阪往返上海、青島及大連的部分航班，同時將本月17日至3月28日來往大阪至上海的部分航班，改用較小型的航機飛行。

全日空取消往返大阪香港航班

此外，美國航空（American Airlines）日前亦公布，停飛北京及上海至3月27日後，昨日宣布暫停香港往來美國洛杉磯及達拉斯的航班至本月20日；當地另一航空公司聯合航空（United Airlines）上周表明，由於航班需求明顯降低，暫停自本月1日起至本月8日由美國往返北京、香港、上海等地逾24班航班。

事實上，衞生防護中心昨日公布本港再新增的3宗確診新型冠狀病毒個案中，其中一名56歲男病人曾於1月28日乘坐飛機從香港前往東京，並於2月1日乘坐香港快運航空UO651由東京返港，並於2月4日到瑪嘉烈醫院求醫並入院接受治療。