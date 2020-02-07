四叔時隔21年重奪首富寶座 李嘉誠相差10億美元排第二

明報記者 李哲毅

「四叔」上一次成為本港首富已要數至1998年，當時其身家已達到127億美元（990.6億港元），李嘉誠同樣排行第二，身家約100億美元（約780億港元）。今年李嘉誠身家略為減少7%，而四叔李兆基則增加1%，然而福布斯主要以可計算財產進行估算，包括旗下上市公司股權市值等，估計今次四叔反超超人，或與去年恒地系股價跑贏長和系有關。今年第三、四、五位則分別由新世界（0017）鄭家純家族、華置（0127）前主席劉鑾雄、嘉華（0173）主席呂志和奪得。

港十大富豪 近半90歲或以上

現時本港十大富豪中，近半均是年屆90歲或以上，李兆基及李嘉誠分別已屆92歲及91歲，排行第6位的「蠔油大王」李錦記集團主席李文達及第7位的新地（0016）「郭老太」鄺肖卿今年亦已屆90歲，阿里（9988）創辦人之一的蔡崇信為最年輕十大富豪，56歲的他身家達到115億美元（約897億港元），較去年增加約20億美元（約156億港元）。

《福布斯》提到，恒指自去年2月至今幾乎持平，但本港首50名富豪的總身家按年增長7％，至3,080億美元（約2.4萬億港元），這批富豪當中，24位富豪的淨資產有所上升，22位富豪的淨財產錄得下降；身家「縮水」富豪中，有14位是地產大亨，協成行集團主席方潤華及利福國際（1212）主席劉鑾鴻今年身家分別縮水30%及24%。

本港首50名富豪總身家按年增7％

手機玻璃熒幕製造商伯恩光學創辦人楊建文夫婦則成為新一屆富豪榜的大贏家，今年身家大增七成，達到80億美元（約624億港元），排名由去年第19位，跳升至第10位。過去一年敏華控股（1999）股價幾乎翻倍，帶動主席黃敏利身家急增65%至21億美元（約163.8億港元）。