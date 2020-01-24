中外利好消息刺激 恒指急升706點

中國減美貨品關稅刺激 A股三連漲

受中美關稅消息影響，同日內地股市穩升，A股錄三連漲，其中上證綜指收漲1.72%，報2886點；深成指及深創板分別升2.9%及3.74%，其中深圳創業板更升上逾3年高位，完全收復1月底疫情轉差後的跌幅。

港股方面，藍籌股普遍上升，中移動（0941）收市升5.4%，是升幅最大藍籌。友邦（1299）及匯控（0005）升2.2%及1.9%。騰訊（0700）昨日以400元收市，升2%；阿里巴巴（9988）升0.8%，收報217.4元。恒指夜期已先回吐，至11時45分報27,203點，低水291點。

日用品瘋搶 維達曾創上市新高

隨着近日市面口罩短缺，以及日用品如紙巾等現瘋搶潮，帶動本地必需消費股昨日急升（見表），當中專營網購的香港電視（1137）升8.8%，收報5.2元；日本城母企國際家居零售（1373）升7%，收報2.01元，紙巾產銷商維達國際（3331）更一度飈升8%，再創上市新高，收市沒變動。另外，阿信屋母企CEC國際（0759）及日清食品（1475），股價亦分別升5%及3%。

分析：恒指倘企穩 將上望28000點

京華山一研究部主管彭偉新表示，近日市場買盤重現，投資者看好後市而急於「補貨」，認為主要因近日傳出有治療新型肺炎藥物的消息，市場對疫情的憂慮正逐步減退，對恒指有短期幫助。

他又表示，技術上恒指由1月高位的29,174點，及後跌至26,145點底部，上下波幅有3029點，以黃金比率量度38.2%反彈計算，估計恒指若能企穩在27,300點，將上望28,000點水平。至於必需消費股昨日急升，他認為，這是純屬炒作，只是受恐慌情緒影響，短期瘋搶潮變相令有關企業「預支」銷售額，並不會增加其整體銷售額，短期較看好受疫情影響較小的電子商務及科網股，例如騰訊及美團點評（3690）。