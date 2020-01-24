經濟

中外利好消息刺激 恒指急升706點

【明報專訊】本地新型肺炎確診個案與日遞增，但港股連升四日。恒指昨日早段跟隨期指及美股大升（見圖），半日已升525點，重上27,000點，中午中國宣布降低對美國750億美元商品的關稅，刺激恒指午後最多升822點並高見27,608點，最終收報27,493點，升706點或2.6%，全日主板成交額1317億元。亞太區股市昨日普遍上升，日韓股市分別升2.4%及2.9%，台股亦升1.5%。（相關新聞刊A13）

中國減美貨品關稅刺激 A股三連漲

受中美關稅消息影響，同日內地股市穩升，A股錄三連漲，其中上證綜指收漲1.72%，報2886點；深成指及深創板分別升2.9%及3.74%，其中深圳創業板更升上逾3年高位，完全收復1月底疫情轉差後的跌幅。

港股方面，藍籌股普遍上升，中移動（0941）收市升5.4%，是升幅最大藍籌。友邦（1299）及匯控（0005）升2.2%及1.9%。騰訊（0700）昨日以400元收市，升2%；阿里巴巴（9988）升0.8%，收報217.4元。恒指夜期已先回吐，至11時45分報27,203點，低水291點。

日用品瘋搶 維達曾創上市新高

隨着近日市面口罩短缺，以及日用品如紙巾等現瘋搶潮，帶動本地必需消費股昨日急升（見表），當中專營網購的香港電視（1137）升8.8%，收報5.2元；日本城母企國際家居零售（1373）升7%，收報2.01元，紙巾產銷商維達國際（3331）更一度飈升8%，再創上市新高，收市沒變動。另外，阿信屋母企CEC國際（0759）及日清食品（1475），股價亦分別升5%及3%。

分析：恒指倘企穩 將上望28000點

京華山一研究部主管彭偉新表示，近日市場買盤重現，投資者看好後市而急於「補貨」，認為主要因近日傳出有治療新型肺炎藥物的消息，市場對疫情的憂慮正逐步減退，對恒指有短期幫助。

他又表示，技術上恒指由1月高位的29,174點，及後跌至26,145點底部，上下波幅有3029點，以黃金比率量度38.2%反彈計算，估計恒指若能企穩在27,300點，將上望28,000點水平。至於必需消費股昨日急升，他認為，這是純屬炒作，只是受恐慌情緒影響，短期瘋搶潮變相令有關企業「預支」銷售額，並不會增加其整體銷售額，短期較看好受疫情影響較小的電子商務及科網股，例如騰訊及美團點評（3690）。

上 / 下一篇新聞

莎莎新春銷售挫77% 執董減薪兩成 將推新一輪節流措施 分析：或需再削舖
莎莎新春銷售挫77% 執董減薪兩成 將推新一輪節流措施 分析：或需再削舖
翠華傳要求供應商八折收款 未回覆當不反對
翠華傳要求供應商八折收款 未回覆當不反對
穆迪料本地零售收租股抗跌力強
穆迪料本地零售收租股抗跌力強
減產未達共識 油價續彈 油股升逾3%
減產未達共識 油價續彈 油股升逾3%
四叔時隔21年重奪首富寶座 李嘉誠相差10億美元排第二
四叔時隔21年重奪首富寶座 李嘉誠相差10億美元排第二
香港快運取消首爾大阪等逾80航班
香港快運取消首爾大阪等逾80航班
松齡護老溢價逾1倍 獲舖王提全購
松齡護老溢價逾1倍 獲舖王提全購
康哲遭「殺人鯨」狙擊 「股價只值3.95元」
康哲遭「殺人鯨」狙擊 「股價只值3.95元」
中海外1月合約銷售跌18％
中海外1月合約銷售跌18％
中海油傳停收LNG 中石化正減產
中海油傳停收LNG 中石化正減產
疫情勢阻中概股「回歸」 曠視傳押後上市 分析料新股4月始復蘇
疫情勢阻中概股「回歸」 曠視傳押後上市 分析料新股4月始復蘇
疫情礙客流 澳門4酒店暫停營業
疫情礙客流 澳門4酒店暫停營業
借父戶口違規買賣 興業前分析員遭處分
借父戶口違規買賣 興業前分析員遭處分
Tesla一日由牛轉熊 早段回穩 道指創新高後回落
Tesla一日由牛轉熊 早段回穩 道指創新高後回落
銷量超瑞士表 Apple Watch膺全球一哥
銷量超瑞士表 Apple Watch膺全球一哥
美最大龐氏騙局主謀 馬多夫申假釋
美最大龐氏騙局主謀 馬多夫申假釋
Twitter季收突破10億美元
Twitter季收突破10億美元
張兆聰：地產股低位或已見 新地博反彈
張兆聰：地產股低位或已見 新地博反彈
張宗永：溫莎企業分拆案
張宗永：溫莎企業分拆案
技術取勝：東方航空中線弱勢未變
技術取勝：東方航空中線弱勢未變
盧駿匡：長期持優質股勝短炒
盧駿匡：長期持優質股勝短炒
劉思明：領漲藍籌股成反彈指標
劉思明：領漲藍籌股成反彈指標
周顯：現在情况好過SARS時
周顯：現在情况好過SARS時
譚新強：瘟疫的元兇：氣候變化
譚新強：瘟疫的元兇：氣候變化
湯文亮：誰偷了特首的口罩？
湯文亮：誰偷了特首的口罩？
加國樓市低水 升值潛力佳 安大略省成港人熱門移居地
加國樓市低水 升值潛力佳 安大略省成港人熱門移居地
地產代理送口罩吸客睇樓 地監局：代理勿發放失實誤導廣告
地產代理送口罩吸客睇樓 地監局：代理勿發放失實誤導廣告
富豪悅庭洋房劈租2萬 回報僅1厘
富豪悅庭洋房劈租2萬 回報僅1厘
信置133 PORTOFINO周日起招標
信置133 PORTOFINO周日起招標
逸璟．龍灣連錄兩宗撻大訂 撻訂率14%
逸璟．龍灣連錄兩宗撻大訂 撻訂率14%
市建局東京街項目 招意向估值10億
市建局東京街項目 招意向估值10億
柴灣159呎舖53萬沽 26年蝕一成離場
柴灣159呎舖53萬沽 26年蝕一成離場