穆迪料本地零售收租股抗跌力強

利福太古各有優勢 抵消疫情影響

穆迪同時點名提及在港經營SOGO的利福國際（1212），以及擁有國泰航空（0293）的太古（0019），利福雖然面對訪港客減少問題，但由於其流動資金充裕，足以抵禦短期的零售衝擊；太古在內地的飲料業務及國泰收益，儘管因為疫情而受到一定影響，但太古資產流動性高，將抵消因運營現金流減少所帶來的負面影響。

另外，穆迪預計本港2019年實際GDP跌1.3％，2020年將跌1.2％。穆迪解釋，如果疫情在3至6個月內停止，對零售及旅遊相關行業信用評級實際影響有限，強調相關公司大多在港有穩定業務，如投資商廈物業，具有穩健流動性及財務指標。另一方面，穆迪認為包括希慎興業（0014）、領展（0823）及會德豐（0020）在內等10家獲得「穩定」評級的收租股，由於相關企業旗下商場租約到期日分散，以及銷售租金（Turnover Rent）比例較低，其租務收入獲得保障，避免來自短期零售衝擊的影響。