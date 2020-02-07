經濟

翠華傳要求供應商八折收款 未回覆當不反對

【明報專訊】香港飲食及零售行業蕭條，昨日多隻餐飲股發盈警，網上更流傳翠華（1314）通知供應商，如兩日內不反對就會以八折償還去年12月貨款。香港零售管理協會呼籲，店舖業主與零售業同行，調整收取租金制度，向租戶提供租金紓緩措施，為期6個月。

翠華本周二通知供應商，由於去年6月起受社會運動衝擊，對餐飲業有巨大影響，加上香港爆發武漢肺炎雪上加霜，希望供應商接受集團繳交八成貨款，如昨日下午5時或之前未收到反對通知，會視為接受及支持安排，並於今日結算。當疫情全面受控，一定會全數結算其後貨款。本報向翠華查詢事件，惟截稿前未獲回覆。該股昨收報0.425元，升1.19%。

零售協會籲業主調整收租方式

零售協會日前已指出，會員料2至3月生意下跌四成至六成，因此建議全港店舖業主取消收取固定租金，改為以營業額按百分比抽成，以及取消收取管理費、推廣費及冷氣費。至於一向只收取固定租金的街舖，可參考零售商生意下跌的幅度作租金調整，由2月起採取以上措施，為期6個月，並因應疫情發展，業主與租戶再酌情商議未來的租金安排。

另一方面，連鎖米線店「麻酸樂」母公司倩碧（8367）、擁有「度小月」品牌的皇璽（8300）及經營「豚王」的賞之味（8096）昨日同發盈警。倩碧稱，受累於去年6月下旬社會動盪所致的消費者情緒疲弱，以及關閉或翻新共5間餐廳，預料截至2019年12月底止9個月的營業額將按年減少約19%，期內錄得虧損及全面開支總額約2960萬元。

皇璽表示，受反修例運動影響及員工成本按年上升19%，截至去年12月底止9個月的虧損將擴大，並估計期內虧損將介乎2050萬元至2350萬元之間，2018年同期虧損約為980萬元。賞之味指出，近期社會事件所導致部分餐廳的營業時間縮短，導致餐廳收入減少，另加上業務發展成本增加，預期截至去年12月底止9個月將錄得虧損逾1300萬元。

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