經濟

莎莎新春銷售挫77% 執董減薪兩成 將推新一輪節流措施 分析：或需再削舖

【明報專訊】武漢肺炎疫情自農曆新年以來急轉直下，訪港旅客人數再次大跌，本地居民亦減少外出，本地連鎖藥妝店莎莎國際（0178）昨日公布新春期間（1月25日至31日）港澳零售銷售較去年急挫76.9%，同店銷售亦下跌75.5%，是數據有公布以來最差的一年。為降成本，全體執董更率先減薪75%三個月，預料節省逾180萬元，等同減年薪近兩成。有零售分析員相信，由於今次疫情影響更加廣泛，嚴重打擊自由行相關行業及公司，莎莎很有可能進一步縮減門店及店舖面積。

明報記者 蕭嘉聰

莎莎表示，受武漢肺炎影響，內地訪港旅客數量跌幅再度擴大，本地客消費意欲亦低迷，香港新春期間零售銷售較去年急降77.9%，整體交易量跌54.4%，當中內地客急跌92.1%，本地客跌8%。同時，由於消費金額較高的內地客佔營業額比例大幅下降，內地客及本地客交易平均金額分別跌14.5%及25.6%，令整體交易平均金額下降51.5%。澳門零售銷售較去年跌73.4%，主要由於整體交易量跌近七成所致，內地客及本地客交易量分別跌76.5%及29.4%。

內地客跌九成 交易平均金額跌52%

莎莎日前公布計劃在未來18個月內關閉最多四分之一分店，集團回應查詢時指出，已開始縮減香港的店舖網絡，會因應店舖的銷售表現、每區的業務情况及減租幅度而定，暫定仍是未來18個月內關閉約20%至25%店舖，其中第三季內香港的店舖數目已淨減少3間。

集團主席及行政總裁郭少明表示，由於港澳加強控制武漢肺炎擴散的力度，嚴重影響人流，將密切審視市場情况調整產品策略，包括全球搜羅市面嚴重短缺的口罩及消毒產品，並以合理價錢發售，解決市民當務需要，作為新一輪降低成本方案第一步，全體執董將率先減薪75%三個月。根據集團年報，三名執董郭少明、郭羅桂珍及財務總監陸楷合計年薪約872.8萬元，至於去年9月起出任執董的郭少明女兒郭詩慧，當時公布年薪為90.48萬元（見表），以此計算，預料可為公司節省約180.6萬元開支。

分析：關鍵在業主會否減租

有不願具名的零售分析員指出，莎莎之前是因為社會事件而縮店，由於現時疫情嚴重性更大於社會事件，相信未來數個月由內地入境香港的旅客人數會大減，更不會有水貨客，嚴重打擊自由行相關行業及公司，進一步縮減門店、店舖面積機會頗大。他續指出，莎莎執董減薪相信只是象徵式措施，對挽救財務作用有限，關鍵始終是業主會否減租，甚至是寬免租金。雖然莎莎近日出售口罩等抗疫用品，但由於供應有限，亦不會大幅抬價，對改善業績幫助不大。

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