港人擬在大馬賺取收入 工作簽證勝MM2H

周甄美續說，在2002至2018年期間，內地居民申請MM2H的個案達12,881宗，佔全球個案30.5%，原因是內地居民目前入境馬來西亞是需要簽證的，取得MM2H資格後可在當地居住10年，的確頗為便利；作為比較，本港期內累計申請個案則只有1087宗。她分析，港人現時入境大馬，並不需要簽證，且可逗留30天，即使沒有MM2H資格，只要每30天便到其他國家過境一次，跟着返回大馬，亦屬可行，故MM2H對某些港人的用途不大。

更重要的是，周甄美指出，港人申請MM2H到大馬移居後，除了每周20小時的兼職教師外，是不可以在當地從事任何工作賺取收入；假如港人跟着在大馬投資生意，亦不可以支薪，只可以等該盤生意賺錢後派息取得收入。

申請工作簽證 須投資至少50萬令吉

既然MM2H限制多多，周甄美認為，港人若希望移居大馬後在當地賺錢，可以申請大馬的工作簽證(Working VISA)。她解釋，假如港人是外資獨資身分擬在大馬開設企業，最低實繳資金(paid up capital)為50萬令吉，申請者須就此擬定計劃書，政府審批期約9個月；另一情况是，港人若獲大馬企業聘用，也可取得工作簽證，在當地賺取收入。

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