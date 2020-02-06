居港大馬律師周甄美：港賺錢大馬置業 退休無憂

雖然本港新型冠狀病毒疫情持續，惟本周二下午周甄美準時應約在中環寫字樓接受訪問，當日她辦公室內約10名員工亦忙於工作，她表示，「今日（周二）澳門賭場宣布暫停營業14天，因為它們是大機構守得住，我們小公司卻是手停口停」。

事實上，周甄美過去12年的確在本港打拚出自己的事業，本身擁有馬來西亞律師資格的她來港初期在美資律師行任海外事務律師，為國際品牌車行處理亞洲區安全事務調查事宜，跟着任職路透社業務拓展部，考取本港律師資格後，曾在本港律師行任職，3年前以自己名字簡稱（Janice Chew、JC）在本港成立JC Legal律師行，主要業務是涉及大馬及大馬人的民事訴訟。

5年前買柔佛單位 租金回報逾9厘

周甄美透露，目前在本港有約2.6萬馬來西亞人，扣除領事館職員及學生外，能夠留在本港工作及生活的，不少都是已經站穩陣腳的專業人士，由此衍生不少法律相關需求，故此JC Legal有不少業務機會。

雖然近年事業有成，但周甄美在本港一直只是租樓住，有多餘資金便在馬來西亞置業，目前在當地有自用住宅及寫字樓外，亦有住宅收租。其中一個收租物業為柔佛州約600呎單位，是4至5年前以約30萬令吉買入（以昨日收市匯價計，1令吉相等於1.8832港元），3年前起出租單位，每年租金收入約3萬令吉，即使扣除每年管理費約2500令吉，每年淨租金收入亦達2.75萬令吉，對比買入價的回報率達9.2厘。

大馬住宅供應足 精裝助吸租客

周甄美表示，根據地產代理最新報價，該單位現已升值至約38萬令吉，談到是項成功投資，她自然津津樂道：「柔佛州鄰近新加坡，我買的單位更是在關口附近，駕車的話於10至15分鐘便可抵達新加坡，而目前我的租客便是在新加坡工作的馬來亞西人；而且該住宅對面便是政府醫院，在該醫院工作的醫生亦是潛在租客。」她續說，在柔佛州以至整個馬來西亞，住宅供應均屬相當充足，她是把該單位精美裝修後，始成功把物業出租，而且過去3年亦不敢加租，擔心該優質租客一旦蟬過別枝後，一時三刻難以出租單位。

從上述例子可見，周甄美在投資馬來西亞物業的確頗有心得，那麼目前港人投資當地物業又有何地方需要注意呢？她表示，不少港人首選吉隆坡市中心（KLCC），但該區樓價已經較高（編按：當地一個4年樓花期優質新盤，平均實用呎價約2000令吉），而且並非大馬本土居民置業的首選，「KLCC屬核心商業區（CBD），附近高樓大廈林立，類似香港的中環；假如在香港的話，你喜歡住在CBD，抑或是住在校網優秀的大型住宅區呢？」

大馬賺錢比港低一大截

周甄美分析，既然大馬本土居民不喜歡住在KLCC，港人在該區買樓擬把單位出租，主要租戶便是在吉隆坡工作的外國高級行政人員，客源比較狹窄，擬出售單位亦較難；作為比較，她傾向投資車程20至25分鐘可達KLCC的Petaling Jaya及Desa ParkCity，區內部分校網優越，單位呎價僅1000至1200令吉，租金回報及升值潛力料均較理想。

不過，周甄美亦提醒，假如港人因為近月社會動盪及疫情升溫感到挫敗，因此選擇移居馬來西亞，到當地後亦未必一帆風順。她回憶，12年前她選擇從大馬來港發展，原因是在當地發展律師事業並不開心，「馬來西亞的法律體制效率不足，當年我主要負責訴訟，往往預備好資料上庭後但因為法官生病需要延期3個月，3個月之後又是3個月，延期好像無止境，令我十分灰心；從小到大我都看TVB的劇集，覺得香港人做事很有效率，於是到港尋找工作機會」。她續說，雖然目前大馬法律體制效率已有改善，但始終本港在這方面仍然遙遙領先。

若大馬打工消費 生活水平不比港高

周甄美續說，港人若已經進入退休年齡，獲批第二家園（MM2H）到馬來西亞定居（見另稿），在當地只消費、不賺錢，生活無疑寫意；但假如港人仍然需要為工作賺錢，因為近月在本港生活失意而移居大馬，很可能會失望而回，「首先你要知道馬來西亞的收入水平遠低於香港，大馬專業人士的薪酬只有香港一半或以下，而藍領的差距便更大，在本港食肆做樓面月薪至少有1萬元，當地一般不會超過2000令吉；總而言之，假如你是在大馬賺錢、大馬消費，你的生活水平不一定比香港高」。

綜合上述分析，周甄美總結，自己曾在大馬及本港長期生活，也曾到訪多個國家，結論是每個國家政府或政策均有問題，但論工作機會較理想的，始終還是本港；故此她的策略是在本港賺錢，然後在大馬置業作退休部署，並認為港人不必隨便離開本港這片土地，「假若因為過去幾個月你在香港感到挫敗，便轉到其他國家及地區居住，最初幾個月你發現不到問題，但跟着你可能便會懷念香港」。

明報記者 葉創成

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