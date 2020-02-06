經濟

香港地產

天鑄特色戶近1.3億沽 實呎破6萬

【明報專訊】雖然武漢肺炎疫情持續擴大，令本港社會氣氛人心惶惶，但個別豪宅餘貨仍錄得高價成交；新地（0016）馬鞍山雲海別墅日前以1.18億元、實呎逾3.14萬元售出一幢洋房，成交價及呎價創馬鞍山住宅新高價後，同系已屆現樓的何文田天鑄，透過招標以1.286億元售出1個特色戶，實呎高逾6.03萬元，為樓盤今年首宗一手成交。

據天鑄成交紀錄冊顯示，上述售出單位為5座23樓C室，實用面積2130方呎另連498方呎平台，買家除獲320日長成交期外，亦可獲贈部分家俬，及享兩個車位的認購權。

未來3日5個新盤推售29伙

雖然全城關注新型冠狀病毒是否會進一步在社區擴散，但明天至周日一連3天，將有5個新盤合共推出29個單位發售，除明日次輪發售10伙的興勝創建（0896）深水埗WEST PARK、周六次輪發售15伙的恒地（0012）西半山THE RICHMOND外。

麗展（0488）旗下已屆現樓的將軍澳藍塘傲，亦上載新銷售安排，周日推出2伙實用1386及1546方呎（各另連花園）、分佈於第2、3座地下及1樓的複式單位招標。

此外，會德豐（0020）將軍澳日出康城MALIBU、內房保利（0119）啟德龍譽，均推出1伙將於本周六招標。

朗城匯業主撻訂損手近60萬

另新盤市場2月份暫時錄得最少3宗撻訂個案，最新一宗為華懋元朗朗城匯。

據成交紀錄冊顯示，原於1月24日（即農曆年三十）、以1191.53萬元售出的3座22樓實用面積726方呎B單位，買家新近取消交易，料遭發展商沒收5%訂金涉近60萬元。

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