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湯文亮 敢說反話

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湯文亮：香港逃避現實 澳門迎難而上

【明報專訊】大家見到澳門特首賀一誠面對武漢肺炎肆虐，果斷推行一些政策，顯得非常羨慕，香港人更加有多少心酸，香港政府人強馬壯，但在推行政策不但遠遠不及新加坡，現在連澳門也不如，究竟香港發生了什麼事？其實，什麼事也沒有發生，因為政府推行什麼政策都受到掣肘，令到官員認為多一事不如少一事，今日又羨慕賀一誠果斷獨行，真的是很奇怪。

香港在回歸的時候，各部門有無數精英，正是戰將如雲，謀臣如雨，有一些到現在還指點江山。但很可惜，香港人忙於搞政治，或者自由民主，慢慢地被澳門趕上。

港官員心態 多一事不如少一事

至於澳門回歸時，所有司級官員都用葡國人，回歸當日，澳門政府根本無兵可用，做司級官員的可能是一個昔日普通官員。但唔緊要，澳門政府求才若渴，不斷請教有資歴人士，當中包括不少香港人，我曾被邀請參加一個「族群」，有機會的時候給予澳門政府小小意見，「族群」之中不少香港猛人，我不能夠公開名字，但當中有鍾志平博士，去年獲得澳門大學授予名譽博士學位，我希望鍾博士不介意我公開他的名字。澳門政府很珍惜我們的少少意見，如是這樣經過幾個特首磨合，令到大家見到澳門今日成就，老實說，這些成就是不會突如其來，是需要時間來培養。

香港在回歸時儲備充足，澳門只得半個月儲糧，特首何厚鏵目光遠大，要將澳門成為全世界營業額最大的博彩地方，當時澳門比起拉斯維加斯是望塵莫及，現在形勢逆轉，並且開始轉型，除博彩業外，還成為世界級休閒中心。而香港則一塌糊塗，海洋公園由盈轉虧，現在還要香港政府注資超過100億元！澳門特首除了目光遠大之外，亦有自知之明，香港在經開半年社會運動之後，傳聞中央政府有意將澳門打造成為新金融中心，亦被賀一誠婉拒，如果勉強接受，可能會拖垮澳門。

依我來看，香港仍然比澳門優勝，但如果仍然逃避現實，在推行政策時不夠雷厲風行，香港現時優勢亦唔能夠維持得幾耐。香港人亦不用羨慕澳門，亦毋須急起直追，只要再次上馬，很快可再馳騁沙場。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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