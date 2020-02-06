周顯：疊碼豪氣干雲是假象

有人就質疑：「老周，你今次吹大咗嘞，飲兩啖通渠佬都死得人啦，冇可能飲兩支。」我同意這人的質疑，不排除只是飲了兩啖，皆因兩支是線人講的，原文照錄。我在原文都關心過，飲通渠佬的醫學後果。

至於該文提過的活埋事件，則大約是有人去新加坡賭錢，二百萬一鋪，底面一拖五，即是一千二百萬，一直贏下去，疊碼唯有叫他賭大啲，拖到變一拖十、一拖二十，即是四千二百萬一鋪，這條友贏了七十幾億，疊碼仔沒法子，唯有一直勸他賭下去，結果埋單贏了三十幾億元。

三十幾億元，找了十五億元，剩下尾數真的找不出來了，於是，債仔捉了疊碼，威脅說要活埋，很戲劇性的故事後續，就是疊碼連滾帶爬居然跑了，還報了警，結果是債仔變被告。

Margin細得可怕

我聽了這個故事，不禁嘆氣，這些疊碼豪氣干雲，打場桌球都五億一鋪，十億八億完全是閒事，原來一旦交收，竟然窄到咁，margin實在細得太可怕。所以十幾年前，我已認識很多疊碼，隨時可以入行，但始終不敢進場，就是計來計去，條數實在太過危險，非但沒有護城河，連城都沒有，無遮無掩地直接互片……好多比我更晚的人都已發了達，我就是因為無膽，所以咁窮囉。

[周顯 投資二三事]