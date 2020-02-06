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劉思明：別低估港股反彈力度

【明報專訊】港股持續反彈，雖然獲利壓力增，但別低估反彈力度，特別是別輕易開淡倉。

恒指昨高開193點曾經倒跌，但很快V形回升，最多升250點、高見26,926點回落，午後再次倒跌反彈，收報26,786點，升110點或0.42%；國指升0.56%。大市半日成交1338億元，高於60天平均逾五成，成交暢旺。恒生綜合中型股、小型股指數分別升1.10%、0.70%，中型股較佳。

日前指2018年以來，恒指多次大跌，累跌約10%至12%（收市計）後均有喘定迹象（詳看2月3日一文）；今年1月中至月底，恒指累跌9％，再跌料可引發反彈。結果周一恒指低開高走，展開反彈。回顧2018年以來，恒指短短兩周急跌約一成，較相似為2018年1月底，當日升至三萬三歷史高位急轉直下，累跌11%至29,500點找到支持，之後反彈有力回補31,712至31,286點下跌裂口，甚至收復跌幅約61.8％才明顯受壓。

倘若恒指短線見底，以反彈收復1月中至月底跌幅的61.8%，有機會上試兩萬八水平（見圖）；當然不會一步到位，2018年2月的反彈也持續了兩周時間。短線恒指有機會回補農曆新年後復市首個交易日下跌裂口27,800至27,300點下方，即27,300點及50天線約27,500點。

大市方面，據《明報》港股數據庫，昨天升跌比率70比30，升逾3%佔上升股份兩成；陽燭對陰燭為47比53，大市普遍上升，買盤動力較強，但沽盤相當積極，有一半股份呈陰燭收市。本報數據庫追蹤的30個行業，有一成多下跌，跌幅小於0.5%；整體有四成的升幅超過1%，農業及水務升逾4%表現最強，其次教育、汽車及相關升逾3%，金屬及礦石、工業則升近2%。

Tesla概念股炒味濃 入市要定好止蝕

美國電動車Tesla繼續大漲，帶動相關概念股炒作，拉動汽車、金屬業表現。贛鋒鋰業（1772）升逾兩成，洛鉬（3993）升逾半成；比亞迪股份（1211）再漲7%，連帶藍籌吉利（0175）升逾2%。不過，正如昨天指，相關概念炒作味濃，入市要定好止蝕。

此外，市場繼續圍繞強勢科網、醫藥、物業管理、教育等炒作，儘管有部分大跌股低位有反彈，但未必可以持久。5G建設及衍生產品有望對半導體造成大量需求，中線亦有利半導體設備，ASM太平洋（0522）昨天跟隨再創新高的半導體股中芯（0981）上揚。

股價料見阻力 ASM宜候低吸

不過，半導體行業經過去年大幅倒退後的復蘇速度遲緩，處於行業下游的ASM，需要更有力復蘇數據，才可帶動股價向上突破。短線而言，ASM昨收復50天線，惟逼近20天線約113元料有阻力，後市有機會在100元上振盪，宜候低吸納。

[劉思明 數據尋寶]

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