張兆聰：疫情如改善 吼同程藝龍

中港股市急升過後出現獲利回吐，不少股份都衝高回落，小米（1810）高位見13.18元，收報12.64元，回落達4.1%；騰訊（0700）開市400元後沽壓沉重，最低387.4元，回落幅度3.2%。投資者趁市况回升紛紛入市，昨日見航空股早市也升3%至5%，但至今倒未聞疫情出現重大轉折，資金已偷步炒作這些受災板塊，略為過度亢奮。收市後全球股市抽升原因未明，有指是浙江大學發現有效治療新型冠狀病毒肺炎的藥物。但這似乎是早前國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟團隊，發現阿比朵爾（Arbidol）及魯那韋（Darunavir）能有效抑制新型冠狀病毒達60倍及280倍的同一宗消息，市場反應相當飄忽。

騰訊逼400元尷尬位 阿里較穩

無論如何，市場就是有反應，按夜期已升破27,100點來看，動力是強的。只是現在市况和個股不大穩定，尤其是科技股、手機設備股、晶片股、5G概念股等，即市波幅動輒達到5%，高升過後是否仍應高追，筆者很是猶豫。技術上，騰訊400元是一個很尷尬的水平，一方面算是大型雙底的頸線，真突破的話有機會展新升浪；但400元亦是月線圖保歷加通道的頂部，要破頂而上需要很強的基本因素支持，就好像騰訊在2018年初見頂前的2年至3年般。雖然騰訊今年增長有望重新加速，但是否能支持強勢向上突破，市場明顯感到猶豫，暫時多選擇趁高沽、380元以下吸納炒波幅。相對之下，阿里巴巴（9988）較能穩步上揚。

在疫情沒有任何好轉的情况下，航空股也炒起，反映市場風險胃納已偏高，但也說明受到疫情重創的股份，估值已跌至可無視壞消息的水平。例如澳門宣布賭場停業14天，這很可能已是最壞的消息，但整個板塊都先跌後回穩，昨日更有個別回升。筆者覺得已見底機會高，但短線反彈力則很不好說，有耐性的投資者則可收集。

網上旅行社受影響小彈性大

受疫情影響大的板塊，如酒店、航空、濠賭等都是重資產的行業，固定成本比較大，也面對一定債務壓力，當疫情減退後復蘇也需時。反而網上旅行社（OTA）如同程藝龍的彈性更大，近期取消酒店、航班機票，對他們本身沒有什麼影響，就是少了一些生意，真正的損失主要由酒店和航空公司承擔。當疫情退卻，積累多時的消費旅遊意欲大爆發，業務又可迅速復蘇。宏觀來看，中國民眾收入增長仍然較快，很多三四線城市民眾仍未乘坐過飛機，未來旅遊市場仍有很大增長潛力，而OTA又是年輕人、中年人的主要訂購模式，前景亮麗。

[張兆聰 還看今朝]