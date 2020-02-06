涂國彬：貴金屬市場整體樂觀

旺避險資產 金價3個月升16%

在這期間，地緣政治風險持續高企，不過中美關係緊張對金價的影響相當有限，倒是今年來的中東問題及最新的新型冠狀病毒一起令黃金的避險光環重拾起來。面對疫情不斷升級，確診人數不斷激增，並蔓延到世界不少國家地區。部分國家已經限制或暫停和中國之間的航班及入境許可。國內娛樂消費等受到打壓，工廠開工延後。一季度的狀况難樂觀。投資者擔心疫情升級，會影響到全世界範圍，金價上漲動能明顯增加。現貨金現在已經逼近1590美元，今年1月創5個月來最佳月度表現，短線有進一步走高的空間，繼續看好黃金。目前市場還將評估疫情對經濟增長的影響，不過應該不會改變經濟的大趨勢。後市待疫情結束，金價或有一些回調，並重新將注意力回到基本面，關注貨幣政策。周內需要等待美國非農就業數據出爐，這對於未來聯儲局貨幣政策走向影響大。美國大選將成為焦點，且聯儲局有維持寬鬆政策的壓力。

白銀並沒有黃金那般強勢。雖然已經從去年尾重新升回17美元一線，年初也受到中東局勢影響而突破18美元，但隨後的走勢相當反覆，大部分時間都圍繞18美元一線震盪。但換個角度想，白銀現在的落後，是否代表之後反彈的力度將更大，更值得去博一博上漲，後市突破19美元概率仍然大。

鉑金在1月中旬才突破1000美元水平，但並沒能企穩太久，很快又從高位回落，短線或考驗950美元的支持。不過樂觀的是，投資氣氛開始有所轉變，多頭頭寸不斷推升，鉑金或不至於跌回之前的震盪區間。

鈀金的表現受到密切關注，不少投資者都在猜測到底這一波升勢會不會結束。面對中美貿易關係改善，需求擔憂減弱，加上供應偏緊，鈀金在2020年延續上漲的格局，且不斷創出歷史新高，到了1月20日更突破2500美元。但從1月23日開始，鈀金出現明顯的調整，但從上周開始止住跌勢，走勢靠穩。從整體趨勢來看，鈀金大的上行趨勢不至於被破壞，目前只是短暫的回調，後市仍有較大的上漲空間。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

永豐金融資產管理董事總經理 markto@wfgold.com

[涂國彬 投資先機]