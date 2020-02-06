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經濟
2020年2月6日星期四
技術取勝
投資策略
永倫劈價200萬求售黃埔海景戶 屋苑首錄疫症死亡個案 鼠年首半月交投冰封
維港灣2房1.7萬租 低市價一成
會德豐奪康城12期 梁志堅：出價已考慮疫情
何猷君5億「首置」身分購香島道洋房
夾公仔舖租景隆街 30萬租低上手四成
北水單日淨流入68億 兩年最多 夜期高水收窄至120點 黑期曾升穿27200點
內地廠延復工 舜宇富智康表現最差
旅遊保障多不覆蓋「封關」損失
迪士尼：港滬閉園兩月料失14億 疫情勢挫全年業績 美園區衝擊較輕
穆迪：嚴限內地客 打擊港經濟
上季食肆總收益挫14% SARS以來最差
港1月PMI回升至46.8 去年7月以來最高
國泰大減航班 全體員工放3周無薪假
港交所准發未審核業績 ACCA：增額外工作量
恒隆捐千萬抗疫 內地商場租戶減租21日
歌禮研抗肺炎新藥 獲准臨牀研究
內地廠下周復工 人手恐不足 疫情礙交通 部分港商再延一周復工
港交所高層大執位 風險總監一年兩度換人
白宮伙微軟等開發5G軟件 冀美企參與所有基建 替代華為方案
小非農新職29萬 近5年最多
受內地疫情影響 Tesla早段急跌15％
張兆聰：疫情如改善 吼同程藝龍
劉宇亮：日清食正疫情儲糧潮
李曉佳：政府的「作狀病毒」與千萬口罩
技術取勝：網龍守21.5元可再上
涂國彬：貴金屬市場整體樂觀
疫症下 日清銷量急增6倍
劉思明：別低估港股反彈力度
周顯：疊碼豪氣干雲是假象
湯文亮：香港逃避現實 澳門迎難而上
天鑄特色戶近1.3億沽 實呎破6萬
居港大馬律師周甄美：港賺錢大馬置業 退休無憂
港人擬在大馬賺取收入 工作簽證勝MM2H
技術取勝：網龍守21.5元可再上
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【明報專訊】H&H回至31元見支持（圖）
日清上試7元阻力（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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