劉宇亮：日清食正疫情儲糧潮

筆者早在1月24日率先推介日清食品（1475），事緣日清與上海另一日本品牌食品進口商大昌東峰總經理及董事劉峰成立一家合營企業，將於中國從事進口及銷售日本品牌食品及飲料產品，並計劃於2020年第二季度在上海開展業務。日清在中港的收入比例接近60/40比例，中國內地收入大有機會再上升。日清持續通過渠道拓展地域覆蓋以擴大內地銷量增長，在華東、華北及西部地區已取得進展，透過今次組合營公司， 加強在上海、浙江及江蘇等鄰近省份範圍的業務基礎。

「宅」變成新經濟概念

日清在內地發展的計劃不禁令筆者想起一隻10倍升幅股—維他奶（0345），兩隻同屬低消費食品，在香港建立了一定的品牌知名度、認受性和穩定收入後再進軍內地。維他奶挾着內地的發展潛力，股價在去年中升至高位時，當時市盈率足足有70倍，現在回落至43倍左右，比起其他同低消費食品股如康師傅（0322）的26倍，統一（台灣上市編號：1216）的22倍為高。

預期市盈率可回至25倍

日清截至去年底止9個月業績，在中國業務的經營溢利30.39億日圓，按年增加26.41%，集團表示2020年2月初星期即食麵銷量大升5至6倍，故筆者預期日清的預期市盈率可調至25倍，估值吸引。圖表上，日清股價有5.8至6.2元整固了3個月，踏入2月企穩區間之上，可向一年高位7.49元進發，年內目標8元。

鼎展證券研究部高級分析師

[劉宇亮 股宇有云]