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受內地疫情影響 Tesla早段急跌15％

【明報專訊】電動車大廠特斯拉（Tesla）周二股價收報887美元，今年迄今升約110%。升浪出乎很多市場人士的預期，連特斯拉的大股東也始料不及。截至第三季末仍持有超過820萬股特斯拉股票的沙特主權財富基金「公共投資基金（PIF）」，竟在第四季幾乎沽清其特斯拉持股，完美錯過近期的升浪。按周二收市價格計算，其原有持股市值達73億美元。不過受疫情影響，特斯拉2月在內地的交付將會延遲。消息令特斯拉股價早段受壓，大跌逾15%，低見747美元。

太早沽清 沙特主權基金少賺343億

根據申報文件，PIF在第四季沽出了99.5%的特斯拉持股，僅保留約3.9萬股特斯拉股票，在12月底價值約1640萬美元。第四季特斯拉的平均股價為350美元，意味PIF少賺了44億美元（約343億港元）。翻查數據，PIF在2018年特斯拉行政總裁馬斯克提出把特斯拉私有化之際，購入特斯拉股份，當時特斯拉的股價約在300美元水平。根據申報文件，PIF在2018年12月持有830萬股特斯拉股票，價值28億美元。到去年9月底，PIF開始減持特斯拉股份前，這些股票的價值縮水至20億美元。

另一方面，亞馬遜行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）則趁近期亞馬遜股價急升，大舉沽貨套現。根據提交給美國證交會的申報文件，貝索斯在上周五和本周一預先安排的沽售中，共出售了905,456股股票，總額為18.4億美元（約143.5億港元）。

（綜合報道）

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