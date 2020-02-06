受內地疫情影響 Tesla早段急跌15％

太早沽清 沙特主權基金少賺343億

根據申報文件，PIF在第四季沽出了99.5%的特斯拉持股，僅保留約3.9萬股特斯拉股票，在12月底價值約1640萬美元。第四季特斯拉的平均股價為350美元，意味PIF少賺了44億美元（約343億港元）。翻查數據，PIF在2018年特斯拉行政總裁馬斯克提出把特斯拉私有化之際，購入特斯拉股份，當時特斯拉的股價約在300美元水平。根據申報文件，PIF在2018年12月持有830萬股特斯拉股票，價值28億美元。到去年9月底，PIF開始減持特斯拉股份前，這些股票的價值縮水至20億美元。

另一方面，亞馬遜行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）則趁近期亞馬遜股價急升，大舉沽貨套現。根據提交給美國證交會的申報文件，貝索斯在上周五和本周一預先安排的沽售中，共出售了905,456股股票，總額為18.4億美元（約143.5億港元）。

（綜合報道）

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