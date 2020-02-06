小非農新職29萬 近5年最多

非製造業指數同勝預期

昨公布的美國1月ISM非製造業指數亦升至55.5，勝於預期。數據理想，加上消息指針對內地疫情的藥物研究取得進展，刺激美股早段連續第3日上揚。道指早段曾升逾300點，納指曾創新高。國際油價昨晚更升逾4%。布蘭特期油每桶在56美元以上，紐約期油曾逼近每桶52美元。

昨公布的美國2019年貿易逆差在6年來首次收窄，反映中國貨品及石油進口減少，某程度兌現了美國總統特朗普的減少逆差承諾。美國去年商品及服務貿易逆差收窄1.7%至6168億美元。雖然特朗普視逆差為前朝貿易政策失敗的證據，但目前的逆差仍比他上任總統前擴20%以上。這反映美國消費者支出穩步增長，推動進口。

美對華逆差按年收窄17.6%

美國對華的年度商品貿易逆差，按年收窄17.6%至3456億美元。從中國的進口下降16.2%，超過2009年金融海嘯期間的跌幅。美國對華的出口也下降11.3%，是2003年以來最大跌幅。這使中國在2019年美國商品最大貿易夥伴排名第三，在墨西哥和加拿大之後。歐央行行長拉加德昨表示，中國疫情為經濟前景帶來新的威脅，歐央行正關注事態發展，必要時將增加貨幣政策的支持，過往疫情產生的重大影響只屬暫時，未造成持久影響。多家央行也釋出寬鬆信號。泰國央行昨將關鍵利率降至紀錄低位，菲律賓央行暗示即將採取類似行動。新加坡金管局亦稱，必要時有放寬政策的空間。

（綜合報道）

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