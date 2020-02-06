白宮伙微軟等開發5G軟件 冀美企參與所有基建 替代華為方案

庫德洛稱，將爭取一些美國電信和科技公司，就通用工程標準達成一致。這些標準將允許5G軟件開發商在幾乎所有硬件製造商生產的設備運行代碼，以降低對華為設備的依賴。初步計劃是由美國公司完成美國所有的5G架構和基礎設施，北歐的諾基亞（Nokia）和愛立信（Ericsson）也可能參與其中。

諾基亞愛立信或有份

庫德洛稱，戴爾創辦人戴爾（Michael Dell）是這項目的主要參與者，並與微軟開發軟件和雲端技術，以取代更多硬件設備。他引述戴爾的觀點，稱在5G領域，軟件正取代硬件。分析師認為，戴爾可透過生產伺服器等設備從中受惠。

這計劃處於初步階段，仍面臨很多障礙，包括要讓利益不同的公司合作。此外，5G是高度專業化的技術，對微軟和戴爾等來說幾乎是陌生的領域。分析認為，相關討論是良好的開端，但需要投入資金加快進度。美國議員正提議對開放式5G軟件標準的研究提供資金。一個由兩黨參議員組成的小組在1月建議，把美國聯邦通訊委員會（FCC）即將舉行的頻譜許可證拍賣所得資金，用作對5G技術研究的撥款。然而，華為是全球最大的通訊設備銷售商，要取代華為並非易事。英國最近不顧美國反對，決定允許華為參與部分5G系統建設。

議員倡從頻譜拍賣資金撥款

華為的美國安全總監Andy Purdy稱，若美國想讓歐美企業開發5G硬件和軟件，應鼓勵企業與華為談判5G技術授權，若沒有華為的知識產權，上述產品的功能及可靠性將比同類華為產品落後一至兩年。倘歐美企業各自行事，可能需更長的開發時間。倘雙方合作，又可能引發壟斷爭議。庫德洛對該計劃的實施沒有具體時間表，其他官員預計該系統將在18個月內推出。

此外，彭博引述知情人士稱，美國正考慮退出世界貿易組織（WTO）一項價值1.7萬億美元（約13.3萬億港元）的政府採購協議，有可能觸怒美國盟友。

美研退出世貿13萬億採購協議

消息指，白宮官員正傳閲一份行政命令草案，內容威脅如果WTO的政府採購協定（GPA）不按美國的主張進行改革，美國將退出該協議。這意味包括英國、日本、韓國、加拿大和歐盟在內的民用企業，將失去在美國政府招標中的特殊優惠。

白宮一直認為GPA對美國不公，並妨礙美方進行雙邊貿易談判。美國目前為GPA成員提供一個價值8370億美元的採購市場，而僅次於美國的五大GPA成員（歐盟、日本、韓國、挪威和加拿大）的採購市場總值只有3810億美元。通過威脅退出GPA，白宮可在談判中對歐盟和英國加強施壓，獲得更大的採購優惠。但美國威脅退出GPA也可能令其企業失去其餘47個GPA成員價值近9000億美元的採購市場准入權。

（綜合報道）

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