經濟
武漢肺炎

內地廠下周復工 人手恐不足 疫情礙交通 部分港商再延一周復工

【明報專訊】因武漢肺炎疫情，按政府部門指引，內地廠商將於下周一（10日）復工生產。有港商反映，部分春節假期回鄉的員工，因為交通限制、個人安全等原因，未必能如期回廠上班，令復工初期人手變得較緊絀，但會透過加班等方式去盡快恢復產能。香港中華廠商聯合會會長吳宏斌亦指出，復工初期部分產品產能可能需要時間恢復，但最重要是健康安全，有從事食品的港商主動再延期一周才復工。

明報記者 陳子凌

在東莞設鋁製品廠的中小型企業聯合會榮譽主席劉達邦表示：「從目前掌握到的資訊，明確可以下星期一回廠上班的工人只有37位。」其東莞廠房有200名員工，意味着就算工廠下周一復工，回流工人也不及20%。劉達邦指出，回流工人嚴重不足主要是武漢肺炎疫情，「有部分可能所在城市的交通有限制，亦有部分其實已經買了車票，但考慮到疫情，寧願遲些才回來」。他表示，因現時疫情每日都在變化，所以未到最後一刻也無法準確知道工人實際回流情况。

冀藉加班追回生產進度

本港玩具生產商怡高安迪（香港）於中山亦設有廠房，董事副總經理施俊匡稱具體回流情况仍未清楚，估計會有相當大部分員工趕不及下周回廠，但同時公司亦有主動要求來自湖北的員工再延期上班。

對於回流工人不足會否影響生產進度，施俊匡指工廠生產自動化，需要工人數量不算多，可透過加班去追回生產進度，亦會增聘本地工人。劉達邦亦稱，手上訂單仍有時間「走盞」，能透過加班去應付。

香港中華廠商聯合會會長吳宏斌表示，疫情之下，下周工廠復工，港商確實會面對產能未能一下子全數恢復的問題，不過亦有港商考慮到工廠及工人的衛生健康狀况，據其了解，有從事食品的會員自行再延期一周才復工。吳表示：「因為食品安全十分重要，寧願遲些復工，也不要鬧出事故。」他亦相信透過加班等方式，港商可追回前期工人不足的進度。

施俊匡及劉達邦均表示，工廠會為工人提供口罩、消毒洗手液等，員工進出廠房會量體溫，因為生產固然重要，防疫更不能忽視。

生產口罩醫護品 可提前開工

至於產品供應會否受影響，訂單延誤會否造成額外損失。劉達邦稱，包括口罩、醫護及日常必需品的生產，在地方政府允許下可以提前開工。身兼出口信用保險局諮詢委員會主席的吳宏斌指出，如投保港商需要賠償，局方將加快審批，亦會留意下周復工後港商生產情况。

[武漢肺炎]

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