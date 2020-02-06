經濟

歌禮研抗肺炎新藥 獲准臨牀研究

【明報專訊】受武漢肺炎疫情影響，近期醫藥股走勢反覆。當中歌禮製藥（1672）昨日曾一度大升逾5%，但其後走勢逆轉，收市報4.04元，倒跌3.6%，成交額1.34億元。該公司於昨日收市後發公告稱，將與華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院，就新型冠狀病毒開展科研合作。

該公司稱，由武漢同濟醫院感染性疾病研究所所長寧琴教授團隊，發起的「評價ASC09/利托那韋復方片、利托那韋對於新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例的療效及安全性的隨機、開放、對照的III期小樣本臨牀研究」，已獲得合作醫院的倫理委員會批准，未來會就該臨牀試驗的進展及時告知公眾。

飈兩成後急回停牌 石四藥今復牌

至於昨日開市一度大升逾兩成的石四藥（2005），昨午2時34分起停牌，公司昨晚發公告解釋，相信股份成交量增加及股價波動，是近日傳媒報道所致，已申請今日上午9時恢復買賣。據報道稱，中國工程院院士、國家衛健委高級別專家成員李蘭娟，建議將阿比多爾和達蘆那韋，列入國家衛健委《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第六版）》。

石四藥公告稱，該公司擁有在中國生產阿比多爾原料藥及製劑的公司，但公司不能保證李蘭娟的建議將落實，甚或不會落實。該股昨日開市時曾一度升至9元，及後急回，停牌前報7.59元，升3.4%，成交額4.71億元。

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