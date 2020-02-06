經濟

恒隆捐千萬抗疫 內地商場租戶減租21日

【明報專訊】恒隆地產（0101）昨日宣布，因應武漢肺炎疫情，會向內地商場租户提供21天租金減半優惠，香港方面按情况而定，延續去年下半年因應社會事件提供的租金寬減措施。同時，集團撥款1000萬元人民幣成立「恒隆抗疫基金」，以支援內地和香港應對新型冠狀病毒肺炎疫情工作。

港商場按個別狀况寬減

該集團稱，為紓緩旗下商場租戶因疫情帶來的營運壓力，恒隆會向內地商場租戶提供3周租金減半，寬減期由今年1月25日至2月14日，為期21日；香港方面，會因應個別商場租戶面對的經營狀况，延續去年下半年因應社會事件而提供的租金寬減措施。現時恒隆地產在上海、瀋陽、昆明等7個城市，經營9個商場，至於恒隆位於武漢及杭州的商業項目，正處於興建及籌備階段。在港方面，其主要經營九龍灣淘大商場、旺角家樂坊、銅鑼灣及山頂的商場組合。

恒隆地產行政總裁盧韋柏表示，希望透過提供租金寬減以紓緩租戶所面對的經營壓力，與他們共渡時艱。他又稱，早於武漢肺炎疫情初期，恒隆於各個商場及物業項目成立疫情防控工作專組，與政府相關單位及租戶保持溝通及配合，做好防疫工作。各商場除全力加强場內外清潔及通風外，並提高前線人員的防疫意識及增強裝備。

同時，該集團已增強所有辦公室的防疫工作，並讓相關員工採取彈性工作安排。在全力推行强力抗疫措施外，亦撥款成立基金，通過各項目支援內地與香港的抗疫工作。

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