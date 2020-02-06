國泰大減航班 全體員工放3周無薪假

【明報專訊】武漢肺炎疫情嚴重打擊本地航空業。國泰航空（0293）昨日表示，鼓勵所有員工參與特別假期計劃，即於今年3月1日至6月30日期間放長達3周的無薪假。集團解釋，因應新型冠狀病毒爆發及市場對航班需求顯著下跌，前日已公布大幅削減運力，保存營運資金是目前保障業務的關鍵，並已採納多項應對措施。據國泰於去年6月底發表的中期報告，國泰在全球僱用逾32,800位員工，其中約26,700人為在港員工。國泰行政總裁鄧健榮向員工發內部訊息中稱，集團目前面臨的形勢與2009年的金融危機所面對的一樣嚴峻。
CEO：如2009年金融海嘯後一樣嚴峻
國泰前日（4日）宣布，將在短期內逐步減少約九成往返內地航班，僅維持往來香港及北京每日2班、上海每日1班、廈門每日1班及成都每周4班，未來兩個月間亦將視乎市况而大幅減少網絡的其他航班，預計整體的可運載量減少約三成。集團在上月24日首先宣布停飛武漢至本月底，及後延長至3月底。隨着港府實施緊急級別應變措施，集團更進一步在上周二（28日）減少來往香港及中國內地航班五成的運力。
另外，據職工盟主席吳敏兒早前透露，國泰向機組人員推出非自願無薪假計劃，並根據員工職級放一至兩周的無薪假，意味隨集團進一步削內地航班，無薪假規模亦由機組人員擴展至全體員工。