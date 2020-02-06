國泰大減航班 全體員工放3周無薪假

CEO：如2009年金融海嘯後一樣嚴峻

國泰前日（4日）宣布，將在短期內逐步減少約九成往返內地航班，僅維持往來香港及北京每日2班、上海每日1班、廈門每日1班及成都每周4班，未來兩個月間亦將視乎市况而大幅減少網絡的其他航班，預計整體的可運載量減少約三成。集團在上月24日首先宣布停飛武漢至本月底，及後延長至3月底。隨着港府實施緊急級別應變措施，集團更進一步在上周二（28日）減少來往香港及中國內地航班五成的運力。

另外，據職工盟主席吳敏兒早前透露，國泰向機組人員推出非自願無薪假計劃，並根據員工職級放一至兩周的無薪假，意味隨集團進一步削內地航班，無薪假規模亦由機組人員擴展至全體員工。