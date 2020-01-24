港1月PMI回升至46.8 去年7月以來最高

據IHS Markit指，本港營商環境雖仍備受考驗，惟1月數據顯示，要單項指標的跌勢已見緩和。新訂單、產出、出口、投入 品採購量的跌幅皆見回落，就業數據則靠穩。最新數據同時顯示，整體投入價格再度下跌，賦予業者更大空間以調整產出價格。展望未來，業者對往後12 個月的業務活動仍未看好，但悲觀程度已經減輕。

IHS Markit：料今年GDP收縮 0.4%

IHS Markit首席經濟師Pollyanna De Lima表示，最新的採購經理指數雖然顯示，持久的政治動盪繼續影響本港私營企業的經濟表現，但幸好銷售、產出與投入品採購的跌速略見放緩。不少企業都避免裁員，使就業仍保持穩定。而IHS Markit 預測，2020年全年香港GDP將收縮 0.4%。

報告又提到，企業表示根本需求疲軟、貿易緊張、競爭壓力、嚴峻經濟狀况等因素，繼續衝擊1月銷售。新增工作量已連續22個月萎縮，惟是月降幅已跌至6月以來最慢。

此外，私營企業大幅減產，其跌幅已回落至去年中以來最小。除銷情下滑以外，企業還認為減產與持續政治及社會動盪有關。