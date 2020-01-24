經濟

港1月PMI回升至46.8 去年7月以來最高

【明報專訊】據IHS Markit公布，香港1月份採購經理指數（PMI），由上月42.1升至46.8，數字是自去年7月以來最高。顯示私營經濟的景氣度繼續下跌，但距離11月的近期低位已經較遠，而跌速為2019年年中以來最慢。

據IHS Markit指，本港營商環境雖仍備受考驗，惟1月數據顯示，要單項指標的跌勢已見緩和。新訂單、產出、出口、投入 品採購量的跌幅皆見回落，就業數據則靠穩。最新數據同時顯示，整體投入價格再度下跌，賦予業者更大空間以調整產出價格。展望未來，業者對往後12 個月的業務活動仍未看好，但悲觀程度已經減輕。

IHS Markit：料今年GDP收縮 0.4%

IHS Markit首席經濟師Pollyanna De Lima表示，最新的採購經理指數雖然顯示，持久的政治動盪繼續影響本港私營企業的經濟表現，但幸好銷售、產出與投入品採購的跌速略見放緩。不少企業都避免裁員，使就業仍保持穩定。而IHS Markit 預測，2020年全年香港GDP將收縮 0.4%。

報告又提到，企業表示根本需求疲軟、貿易緊張、競爭壓力、嚴峻經濟狀况等因素，繼續衝擊1月銷售。新增工作量已連續22個月萎縮，惟是月降幅已跌至6月以來最慢。

此外，私營企業大幅減產，其跌幅已回落至去年中以來最小。除銷情下滑以外，企業還認為減產與持續政治及社會動盪有關。

上 / 下一篇新聞

永倫劈價200萬求售黃埔海景戶 屋苑首錄疫症死亡個案 鼠年首半月交投冰封
永倫劈價200萬求售黃埔海景戶 屋苑首錄疫症死亡個案 鼠年首半月交投冰封
維港灣2房1.7萬租 低市價一成
維港灣2房1.7萬租 低市價一成
會德豐奪康城12期 梁志堅：出價已考慮疫情
會德豐奪康城12期 梁志堅：出價已考慮疫情
何猷君5億「首置」身分購香島道洋房
何猷君5億「首置」身分購香島道洋房
夾公仔舖租景隆街 30萬租低上手四成
夾公仔舖租景隆街 30萬租低上手四成
北水單日淨流入68億 兩年最多 夜期高水收窄至120點 黑期曾升穿27200點
北水單日淨流入68億 兩年最多 夜期高水收窄至120點 黑期曾升穿27200點
內地廠延復工 舜宇富智康表現最差
內地廠延復工 舜宇富智康表現最差
旅遊保障多不覆蓋「封關」損失
旅遊保障多不覆蓋「封關」損失
迪士尼：港滬閉園兩月料失14億 疫情勢挫全年業績 美園區衝擊較輕
迪士尼：港滬閉園兩月料失14億 疫情勢挫全年業績 美園區衝擊較輕
穆迪：嚴限內地客 打擊港經濟
穆迪：嚴限內地客 打擊港經濟
上季食肆總收益挫14% SARS以來最差
上季食肆總收益挫14% SARS以來最差
國泰大減航班 全體員工放3周無薪假
國泰大減航班 全體員工放3周無薪假
港交所准發未審核業績 ACCA：增額外工作量
港交所准發未審核業績 ACCA：增額外工作量
恒隆捐千萬抗疫 內地商場租戶減租21日
恒隆捐千萬抗疫 內地商場租戶減租21日
歌禮研抗肺炎新藥 獲准臨牀研究
歌禮研抗肺炎新藥 獲准臨牀研究
內地廠下周復工 人手恐不足 疫情礙交通 部分港商再延一周復工
內地廠下周復工 人手恐不足 疫情礙交通 部分港商再延一周復工
港交所高層大執位 風險總監一年兩度換人
港交所高層大執位 風險總監一年兩度換人
白宮伙微軟等開發5G軟件 冀美企參與所有基建 替代華為方案
白宮伙微軟等開發5G軟件 冀美企參與所有基建 替代華為方案
小非農新職29萬 近5年最多
小非農新職29萬 近5年最多
受內地疫情影響 Tesla早段急跌15％
受內地疫情影響 Tesla早段急跌15％
張兆聰：疫情如改善 吼同程藝龍
張兆聰：疫情如改善 吼同程藝龍
劉宇亮：日清食正疫情儲糧潮
劉宇亮：日清食正疫情儲糧潮
李曉佳：政府的「作狀病毒」與千萬口罩
李曉佳：政府的「作狀病毒」與千萬口罩
技術取勝：網龍守21.5元可再上
技術取勝：網龍守21.5元可再上
涂國彬：貴金屬市場整體樂觀
涂國彬：貴金屬市場整體樂觀
疫症下 日清銷量急增6倍
疫症下 日清銷量急增6倍
劉思明：別低估港股反彈力度
劉思明：別低估港股反彈力度
周顯：疊碼豪氣干雲是假象
周顯：疊碼豪氣干雲是假象
湯文亮：香港逃避現實 澳門迎難而上
湯文亮：香港逃避現實 澳門迎難而上
天鑄特色戶近1.3億沽 實呎破6萬
天鑄特色戶近1.3億沽 實呎破6萬
居港大馬律師周甄美：港賺錢大馬置業 退休無憂
居港大馬律師周甄美：港賺錢大馬置業 退休無憂
港人擬在大馬賺取收入 工作簽證勝MM2H
港人擬在大馬賺取收入 工作簽證勝MM2H