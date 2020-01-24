上季食肆總收益挫14% SARS以來最差

政府發言人表示，食肆收益在去年第四季的按年跌幅加劇，是自2003年第二季爆發SARS以來最大跌幅，主要反映本地社會事件對餐飲業務構成嚴重干擾，以全年計是2003年來首次下跌。在新型冠狀病毒疫情威脅下，餐飲業近來面對更嚴峻營商環境，未來前景主要取決於新型冠狀病毒疫情如何演變。

中式餐館總收益挫兩成

扣除價格變動影響後，香港去年第四季食肆總收益以數量計按年跌16%。按食肆類別比較，中式餐館去年第四季總收益以價值計及數量計分別跌19.2%及21.1%；非中式餐館分別跌15.1%及16.6%；快餐店分別跌3.7%及4.9%；酒吧分別跌14.5%及17.4%；雜類飲食場所分別跌8.2%及10.6%。

以全年計，中式餐館總收益錄得最大跌幅，以價值計及數量計分別跌10%及12.1%；酒吧分別跌9%及10.7%；快餐店及雜類飲食場所的總收益就錄得升幅，總收益以價值計分別升1.9%及1.6%，數量計分別升0.1%及跌1.7%。