經濟
武漢肺炎

迪士尼：港滬閉園兩月料失14億 疫情勢挫全年業績 美園區衝擊較輕

【明報專訊】武漢肺炎肆虐重創中港兩地旅遊業。迪士尼財務總監Christine McCarthy公布上季業績時表示，香港與上海園區在本季是傳統上的旺季，因為正值農曆新年檔期，但現時卻因疫情而關閉。她續稱，倘若兩地的園區關閉兩個月，上海園區的損失是1.35億美元（約10.48億港元），香港園區損失為4000萬美元（約3.1億港元），合計損失1.75億美元（約13.58億港元），將對集團截至3月底止的第二季度及全年業績帶來負面影響。

港迪士尼次季收入料大減11億

迪士尼集團早前已預告，香港園區受本地社會事件影響，預期第二季的經營收益將下挫1.05億美元（約8.15億港元），若再加上因疫情閉館的4000萬美元損失，香港迪士尼次季的收入料大幅減少1.45億美元（約11.26億港元），香港迪士尼上一季經營收益已減少5500萬美元（約4.27億港元）。Christine McCarthy認為，疫情對樂園造成的經濟衝擊，將視乎實際閉園時間長短而定。不過，迪士尼樂園收入大部分來自美國，集團行政總裁Bob Iger稱，美國園區的預訂情况未有受影響。McCarthy亦表示，美國園區業務受疫情衝擊較輕，因當地主要客源並非來自亞洲。

財務總監：美園區主要客源非來自亞洲

根據香港迪士尼截至2018年9月底財年的業績，業務收入錄得60.21億港元，按年增加18%，為香港迪士尼自2005年開幕以來最高的業務收入。不過，由於香港迪士尼在2017年10月展開樂園擴建及發展計劃的工程，增加集團營運成本及費用，因此2018財年仍錄得虧損5400萬元，但就較2017年同期虧損大幅收窄2.91億元（見表）。另外，香港迪士尼樂園在2018財年所錄得的入場人次達670萬，按年增加8%，當中40%來自本地市場，34%來自內地；訪客的人均消費亦按年升6%。

香港迪士尼樂園在上月26日宣布，考慮訪客及員工安全，即日起暫停開放直至另行通知，不過度假區內酒店維持運作；上海迪士尼更早在上月24日宣布，因應疫情防控工作的需要，保障遊客和員工的健康安全，將由翌日起關閉至另行通知。

明報記者 葉子晴

[武漢肺炎]

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