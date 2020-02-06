旅遊保障多不覆蓋「封關」損失

【明報專訊】新型冠狀病毒持續擴散，多個國家已對中國旅客實施「封關」限制，部分更已禁止香港旅客入境。美聯金融集團營運及銷售董事梁柏基表示，現時絕大部分旅遊保險，不會保障因實施入境限制而導致行程取消的費用（見表）；國泰已宣布因應疫情停飛大部分的內地航線，他坦言，航班停飛的賠償主要視乎各航空公司的安排。
他表示，目前多數新購的旅遊保並不涵蓋新型肺炎的保障，但有個別保險公司仍會就某指定日期前的生效保單提供賠償，建議市民「愈早買保險愈好」；另外，目前本港仍有不少企業員工需要前往內地或外地公幹，一般企業提供的勞工保險亦不保障新型肺炎，建議「打工仔」要及早購買合適的醫療保險。
內地公幹染新肺炎 勞工保不包
現時市面上已有部分保險公司，就於指定日期購買旅遊保的客戶，在旅途中不幸感染「新型冠狀病毒」作出額外保障。當中包括蘇黎世（今年1月22日或以前投保），條款假設客戶返港後10日內才確診於受保旅程中已感染「新型冠狀病毒」，在回港後90日內的覆診費用都可根據保單限額提出索償。
中銀集團保險指出，如不幸在旅程中確診感染上「新型冠狀病毒」，可以對回港後90日內的覆診費用提出索償；Starr的條款亦顯示，若受保人在旅程中遭受損害或感染疾病，並已於海外接受首次治療，回港後90天內的覆診費用才可獲賠償。
美聯金融：把握最後「85天黃金期」
梁柏基又指，最近兩周就新型肺炎保險的查詢升兩至三成，市場現有少量保障新型肺炎的醫保，當中有公司指新舊客戶只要於4月30日前購買，便可獲額外保障，建議市民盡快把握最後「85天黃金期」購買。