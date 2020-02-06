內地廠延復工 舜宇富智康表現最差

鴻海下調今年收入預測

港股「手機孖寶」榮辱互見，瑞聲科技（2018）升0.96%，收報57.95元；舜宇光學（2382）跌2.67%，收報131元。富智康（2038）則彈3.31%至1.25元。彭博引述鴻海董事長劉揚偉指，目前主要在鄭州生產大部分iPhone，預計今年的銷售額將增長1%至3%，彭博分析指，數據反映新型冠狀病毒爆發對鴻海運營造成嚴重衝擊，收入下調金額涉約1110億元新台幣，相當於鴻海一周的收入。

彭博提到，中國官員和企業原訂在2月10日恢復運作，鴻海前日表示有望按計劃在中國各地重啟生產設施，但隨着武漢肺炎死亡人數的上升、工人上班交通受阻，外界開始質疑復工時間。

大和：中國iPhone訂單或跌一成

大和發表報告指，中國的iPhone產業鏈訂單或有7%至10%的下行風險，但預計智能手機需求會在次季逐漸恢復，惟反彈幅度可能不如2003年SARS之後。大和提到，現時鴻海最多7成半產能來自內地廠區，而舜宇則是「百分百」內地製造（見表）。該行表示，近期市場情緒拖累手機供應鏈股份走弱，建議投資者可捕捉有長遠優勢的股票；建議首先關注舜宇、台股大立光以及A股立訊精密。