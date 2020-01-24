經濟

北水單日淨流入68億 兩年最多 夜期高水收窄至120點 黑期曾升穿27200點

【明報專訊】港股昨日繼續反彈，自周一A股復市後三連升，這3日「北水」亦大舉湧港，累計淨買入逾100億元港股，單是昨日已有68.16億元，是兩年來最多。而收市後隨着港府宣布進一步防疫措施，恒指夜期一度高水逾300點，新加坡交易的黑期更一度升穿27,200點。至晚上11時高水幅度收窄至120點，報26,907點。

明報記者 歐陽偉昉

周二道指大漲400點，港股昨早高開近200點，最高曾見26,926點，雖然港股下午回吐曾倒跌，不過尾市回穩，收市報26,786點，上升110點或0.42%，惟全日高低波幅不足300點。國指昨日上升0.56%，報10,463點。全日主板成交1338億元。

港股通3日淨流入逾百億

昨日港股收市後，新加坡交易的恒指「黑期」HS50指數期貨原本約高水100點，但港府在下午4時半宣布新一輪防疫措施，包括強制檢疫內地來港人士，黑期自4時半起急升，最高見27,267點，高水481點。而恒指夜期在下午5時15分甫開市即高水約300點，至昨晚10點半，報27,077點，高水290點。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑指出，上周港股被超賣，本周外圍做好，加上人行大幅放水，推動港股反彈。雖然恒指夜期升穿27,000點，他預計恒指在100天線前（27,099點）升幅會收窄，料短期內在周一盤中低位約26,100點至100天線之間約1000點左右上落（見圖）。

北水追捧騰訊 逼400元倒跌

昨日有68.16億元北水淨流入港股，為兩年來最多，本周港股通恢復後，3日累計淨買入103.83億元。

近日股價受壓的內銀股獲北水追捧，建行（0939）昨日錄得14.57億元北水淨買入，科技股亦有大量北水流入，騰訊（0700）昨日淨買入10.27億元，股價早段一度高見400元，但隨即倒跌，收市報392.2元，跌0.2%。阿里巴巴則回彈1.1%，美團（3690）跌1.5%，報99.5元。

第一上海首席策略師葉尚志表示，內銀股和科技股一向有北水吸納，特別是在內地沒有上市的騰訊等科技股，港股短期震盪後，吸引長線資金入市。騰訊股價已經升穿農曆新年前位置，反映科技股對疫症的抗跌力。

市民搶廁紙 維達創上市新高

市傳內地暫停廁紙生產，昨日本港多間超市廁紙被搶購，維達國際（3331）昨升3.73%，報20元創上市新高，維達其後澄清沒有停廠，將在在本周或下周復工。其他內需股亦做好，萬洲國際（0288）升2.82%，申洲（2313）升2.75%，恒安國際（1044）升2.21%。

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