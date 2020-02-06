夾公仔舖租景隆街 30萬租低上手四成

上月工商舖註冊量24年新低

中原（工商舖）商舖部分區營業董事馮文聰表示，銅鑼灣景隆街4號地下及1至2樓，每層面積約1,000方呎，總面積約3,000方呎，最新以每月約30萬元租出，新租客為夾公仔店，折合呎租約100元。據悉，該舖前租客為連鎖化妝品店卓悅，去年12月遷出後一直在市場放租，叫價每月約45萬元，因見市况欠佳，為免舖位丟空時間更長，最終減價15萬元或約33%租出，相對該舖舊租金每月約50萬元，意味新租較舊租下跌約四成。另外美聯工商舖指，1月份工商舖買賣註冊宗數錄198宗（主要反映12月份市况、剔除10億元以上內部轉讓個案），按月回落12.8%，為該行1996年有紀錄以來新低，比SARS時期更差。

觀塘貨車位7年升值5倍

另市場消息指，由投資者羅珠雄購入的觀塘鴻圖道37號鴻泰工業大廈地下貨車位L1及L2，剛獲市場以488.8萬元承接，該車位原由羅氏於2012年以93萬元購入，7年間升值超過5倍。