經濟

何猷君5億「首置」身分購香島道洋房

【明報專訊】雖然近日武漢肺炎令市民人心惶惶，但仍有「富豪級上車客」在農曆新年前高價入市。初為人父的「賭王」何鴻燊和四太梁安琪三子何猷君（圖），於新春前便以5億元購入香島道2號一洋房。

土地註冊處資料顯示，南區香島道2號一幢單號洋房，實用3836方呎，上月以5億元易手，登記買家為何猷君（Mario），實呎逾13萬元。資料顯示，何猷君今次入市，只需付樓價4.25%印花稅，即以首置身分入市。原業主1990年以1880萬元購入，其後曾26次向銀行及財務公司借貸，包括2015年由英皇財務借出2.3億元貸款，亦有9次「發達太太」的借款紀錄，現單位售出，物業30年間升值約25倍。

陳家樂逾半億入市傲玟

另方面，雖然去年11月反修例事件嚴峻，但仍有部分藝人入市，其中由高銀集團負責銷售的何文田豪宅傲玟，一個實用1425方呎的2座16樓B室3房戶，當時以5045.2萬元售出、實呎3.54萬元。

土地註冊處顯示，買家以「陳家樂」名字登記，與英皇旗下藝人陳家樂同名。

中達3.8億沽林肯道2號屋地

英皇娛樂藝人管理部總監霍汶希回覆本報查詢時指，陳家樂今次是與家人「夾錢」購入該單位同住，家人是賣出手頭上「細樓」套現換樓，而陳家樂則已與英皇方面續約，老闆有一筆預支款項，陳家樂是利用該筆預支款項買樓。

此外，中達集團（0139）公布，該公司持有的九龍塘林肯道2號屋地，以約3.8億元出售，據該公告指，物業去年12月底估值約3.9億元，現售價較估值低1000萬元。上述物業佔地11,169方呎，現有物業實用面積6659方呎，實呎57,066元。據代理指，物業叫價4.5億元，現成交價較叫價勁減7000萬元。

通告指，中達早於2016年以2.27億元購入，持貨3年帳面獲利1.53億元或67%。

相關字詞﹕屋地買賣 林肯道2號 富貴上車客 名人入市 明星買樓 傲玟 香島道 陳家樂 何猷君

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