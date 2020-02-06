會德豐奪康城12期 梁志堅：出價已考慮疫情

涉約2000伙 主打中小型戶

港鐵未因武漢肺炎疫情蔓延而延遲截標，如期於日前截標，並收到9份標書，昨日旋即開標。會德豐副主席梁志堅表示，預計項目提供約2000伙，大細單位兼備，因入標條款所限，未能透露項目投資額。他透露，出價已因應目前武漢肺炎疫情肆虐所帶來的影響，而集團於區內發展多個住宅項目，過去銷售成績亦理想，對區內發展具信心。對於今年樓市表現，他坦言「沒有水晶球」，地產發展一直健康穩健，但估計大跌機會不高，樓價只會窄幅上落。至於推盤部署，梁指，集團將按原定計劃推售新盤，短期內推售日出康城9C期項目，另今年內亦會推售藍田茜發道項目及山頂項目。

會德豐地產常務董事黃光耀補充指，集團於將軍澳區東O'EAST項目已經累積售逾3500伙，對區內認識且具發展經驗，令競投12期項目更有信心。他預計，項目主打中小型單位，配合首置人士及中小型家庭需求。

萊坊執行董事林浩文表示，儘管疫情持續，但近年發展商買地困難，需要補充土地儲備，而鐵路項目有其吸引力。是次中標發展商在同區已有項目，銷售經驗十足，加上該區配套亦日漸成熟。商場快將開幕，對未來賣樓及定價有幫助，預計項目落成後每呎可售1.6萬元起。

集團區內第四個發展項目

資料顯示，日出康城12期最高可建樓面約96.11萬方呎，提供不多於2000伙，以可建單位上限計，為5年來區內涉單位數目最多的發展期數，但各單位平均面積則僅約480方呎，卻是日出康城各期中最細。項目補地價金額27.25億元，折合每呎補地價約2835元，而項目入場費為3.5億元，分紅比例則為最小15%。據業界估計，連同補地價金額等，項目估值43.25億至62億元，每方呎約4500至6500元。