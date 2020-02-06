維港灣2房1.7萬租 低市價一成

香港置業首席高級營業經理翁嘉慧表示，維港灣10座高層F室，屬2房間隔，實用面積457方呎，單位業主於兩個月前叫價2萬元放租，新近獲外區租客接洽，經雙方議價後，減價2800元或14%，最終以1.72萬元租出，實用呎租38元。

上述同類單位租金成交價介乎1.8萬至1.9萬元，亦即新成交租金低市價約一成。翁續稱，業主2013年3月以658萬元買入，現租金回報約3.1厘。

維港頌3房4.8萬租 實呎45元

至於去年底入伙的北角維港頌，新近錄得本月首宗租賃成交。利嘉閣高級聯席董事吳子漢指，維港頌3座中層A室，實用面積1070方呎，屬3房套連工人套間隔、可望海景，業主最初叫價5.5萬元放租，新近獲租客接洽，經雙方議價後，累減7000元或約13%，並以4.8萬元租出，實用呎租45元。

資料顯示，同類單位為3座低層A室，於上月以5.6萬元租出，實用呎租52元，即是次租賃成交價較上月低逾一成。業主於2017年5月，以約2621.5萬元買入，現租金回報約2.2厘。

吳續稱，屋苑現有約40個租盤放租，月租叫價3萬元起。

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