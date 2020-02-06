經濟
武漢肺炎

維港灣2房1.7萬租 低市價一成

【明報專訊】市場交投疏落，租金持續下滑，連市區大型指標屋苑的租金亦備受壓力，奧運站維港灣及北角維港頌分別新近錄得低市價租務成交。

香港置業首席高級營業經理翁嘉慧表示，維港灣10座高層F室，屬2房間隔，實用面積457方呎，單位業主於兩個月前叫價2萬元放租，新近獲外區租客接洽，經雙方議價後，減價2800元或14%，最終以1.72萬元租出，實用呎租38元。

上述同類單位租金成交價介乎1.8萬至1.9萬元，亦即新成交租金低市價約一成。翁續稱，業主2013年3月以658萬元買入，現租金回報約3.1厘。

維港頌3房4.8萬租 實呎45元

至於去年底入伙的北角維港頌，新近錄得本月首宗租賃成交。利嘉閣高級聯席董事吳子漢指，維港頌3座中層A室，實用面積1070方呎，屬3房套連工人套間隔、可望海景，業主最初叫價5.5萬元放租，新近獲租客接洽，經雙方議價後，累減7000元或約13%，並以4.8萬元租出，實用呎租45元。

資料顯示，同類單位為3座低層A室，於上月以5.6萬元租出，實用呎租52元，即是次租賃成交價較上月低逾一成。業主於2017年5月，以約2621.5萬元買入，現租金回報約2.2厘。

吳續稱，屋苑現有約40個租盤放租，月租叫價3萬元起。

[武漢肺炎]

相關字詞﹕低價租務成交 維港頌 維港灣

上 / 下一篇新聞

永倫劈價200萬求售黃埔海景戶 屋苑首錄疫症死亡個案 鼠年首半月交投冰封
永倫劈價200萬求售黃埔海景戶 屋苑首錄疫症死亡個案 鼠年首半月交投冰封
會德豐奪康城12期 梁志堅：出價已考慮疫情
會德豐奪康城12期 梁志堅：出價已考慮疫情
何猷君5億「首置」身分購香島道洋房
何猷君5億「首置」身分購香島道洋房
夾公仔舖租景隆街 30萬租低上手四成
夾公仔舖租景隆街 30萬租低上手四成
北水單日淨流入68億 兩年最多 夜期高水收窄至120點 黑期曾升穿27200點
北水單日淨流入68億 兩年最多 夜期高水收窄至120點 黑期曾升穿27200點
內地廠延復工 舜宇富智康表現最差
內地廠延復工 舜宇富智康表現最差
旅遊保障多不覆蓋「封關」損失
旅遊保障多不覆蓋「封關」損失
迪士尼：港滬閉園兩月料失14億 疫情勢挫全年業績 美園區衝擊較輕
迪士尼：港滬閉園兩月料失14億 疫情勢挫全年業績 美園區衝擊較輕
穆迪：嚴限內地客 打擊港經濟
穆迪：嚴限內地客 打擊港經濟
上季食肆總收益挫14% SARS以來最差
上季食肆總收益挫14% SARS以來最差
港1月PMI回升至46.8 去年7月以來最高
港1月PMI回升至46.8 去年7月以來最高
國泰大減航班 全體員工放3周無薪假
國泰大減航班 全體員工放3周無薪假
港交所准發未審核業績 ACCA：增額外工作量
港交所准發未審核業績 ACCA：增額外工作量
恒隆捐千萬抗疫 內地商場租戶減租21日
恒隆捐千萬抗疫 內地商場租戶減租21日
歌禮研抗肺炎新藥 獲准臨牀研究
歌禮研抗肺炎新藥 獲准臨牀研究
內地廠下周復工 人手恐不足 疫情礙交通 部分港商再延一周復工
內地廠下周復工 人手恐不足 疫情礙交通 部分港商再延一周復工
港交所高層大執位 風險總監一年兩度換人
港交所高層大執位 風險總監一年兩度換人
白宮伙微軟等開發5G軟件 冀美企參與所有基建 替代華為方案
白宮伙微軟等開發5G軟件 冀美企參與所有基建 替代華為方案
小非農新職29萬 近5年最多
小非農新職29萬 近5年最多
受內地疫情影響 Tesla早段急跌15％
受內地疫情影響 Tesla早段急跌15％
張兆聰：疫情如改善 吼同程藝龍
張兆聰：疫情如改善 吼同程藝龍
劉宇亮：日清食正疫情儲糧潮
劉宇亮：日清食正疫情儲糧潮
李曉佳：政府的「作狀病毒」與千萬口罩
李曉佳：政府的「作狀病毒」與千萬口罩
技術取勝：網龍守21.5元可再上
技術取勝：網龍守21.5元可再上
涂國彬：貴金屬市場整體樂觀
涂國彬：貴金屬市場整體樂觀
疫症下 日清銷量急增6倍
疫症下 日清銷量急增6倍
劉思明：別低估港股反彈力度
劉思明：別低估港股反彈力度
周顯：疊碼豪氣干雲是假象
周顯：疊碼豪氣干雲是假象
湯文亮：香港逃避現實 澳門迎難而上
湯文亮：香港逃避現實 澳門迎難而上
天鑄特色戶近1.3億沽 實呎破6萬
天鑄特色戶近1.3億沽 實呎破6萬
居港大馬律師周甄美：港賺錢大馬置業 退休無憂
居港大馬律師周甄美：港賺錢大馬置業 退休無憂
港人擬在大馬賺取收入 工作簽證勝MM2H
港人擬在大馬賺取收入 工作簽證勝MM2H