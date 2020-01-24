經濟
武漢肺炎

永倫劈價200萬求售黃埔海景戶 屋苑首錄疫症死亡個案 鼠年首半月交投冰封

【明報專訊】新型肺炎疫情持續蔓延，樓市氣氛逆轉，有投資者接連調低叫價吸客，其中錄得首宗新型冠狀病毒死亡個案的紅磡黃埔花園，踏入鼠年後近半個月，屋苑交投陷入冰封，連持有多項收租物業的已故「收租王」倫志炎或相關人士旗下永倫集團，亦劈價200萬元放售持有的黃埔花園海景單位。

明報記者 張允亭

市場消息指，現時永倫集團於黃埔花園的物業僅餘1伙，單位為10期2座低層F室，實用面積910方呎，屬3房套連儲物室間隔，望海景，最初開價1800萬元放售，最新劈價200萬元或逾一成，至1600萬元放售，每呎叫價17,582元。上述單位由已故倫志炎或相關人士於1988年以114.8萬元買入，持貨至今32年，若以1600萬元沽出，帳面將賺1485.2萬元或近13倍。據區內代理指，現時黃埔花園睇樓量較未爆發疫情前下跌六成，放盤量逾200個，部分業主眼見疫情蔓延，索性暫時封盤。

永倫集團同時減價放售兩個位於觀塘麗港城的單位，包括5座中層A室，實用面積748方呎，屬3房間隔，放售價由1020萬元減至960萬元，減幅為6%；而38座低層H室，實用面積748方呎，同屬3房戶，放售價由1030萬元減至970萬元，減幅同樣約6%。

維景灣畔2房險守800萬大關

此外，將軍澳維景灣畔新近有2房戶以808萬元易手，成交價較去年同類單位高位回落約一成。香港置業助理分區董事劉浩勤表示，屋苑16座中層B室，屬實用510方呎2房間隔，原業主上月中叫價840萬元，累減32萬元或3.8%後，新近以808萬元成交，實呎15,843元。

資料顯示，同類單位為6座中層G室，於去年5月以895萬元易手，意味是次成交價較去年樓市高峰期同類價錢回落約87萬元或近一成。原業主2004年以242.7萬元購入，持貨近16年，帳面賺565.3萬元或2.3倍。

喜雅逆市下實呎首破1.9萬元

不過亦有個別屋苑逆市下錄新高成交。中原分行經理雷澤麟表示，「港人港樓」的長沙灣喜雅，位於1座中層C室，實用面積456方呎，屬2房間隔，新近以870萬元獲首置客承接，成交造價為屋苑同類新高，實呎19,079元，亦屬屋苑新高。原業主於2012年6月以437.3萬元購入，持貨近8年，帳面獲利432.7萬元或近1倍。

黃建業料疫情平復後「U形」回升

美聯集團主席黃建業預料，因本港經濟及樓市基調較2003年穩健，料不會出現「SARS價」，估計上半年樓價只會下跌約5%，加上房屋新供應在未來極可能減少，料疫症結束後，購買力將釋放，樓價或「U形」回升。

[武漢肺炎]

相關字詞﹕美聯黃建業 喜雅 維景灣畔 麗港城 永倫集團 黃埔花園

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