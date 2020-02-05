受惠國策及美大選 富達看好亞洲投資級別債劵

富達基金經理廖婉菁接受訪問時也認為，相對波動大的股市中，亞洲債劵是投資者參與亞洲增長不錯的渠道之一，由於亞債和各資產的相關性偏低，在面對各金融風暴時，亞債的防禦性比其他資產好。

低息時債劵收益更吸引

廖婉菁指出，上年亞債累積一定升幅，投資者可能擔心會否作出調整？但她認為亞債在不明朗市况下，仍然可以持續看好，主要是中美貿易戰第二階段未有時間表，同時中國經濟持續放緩，資金仍然流向亞債。她認為利率仍將維持在低位，甚至可能進一步下降。

而2019年大量資金從股市流出，在低息時期，債券收益更具吸引力。全球央行自金融危機以來在2019年首次同步放鬆貨幣政策，這情况會在今年持續，因央行會採用一切手段刺激經濟增長，避免出現全面經濟衰退。

其中美國10年期國庫券孳息率低於2%，故她認為資金仍持續流入固定收益資產。繼2019年股票及債券市場均出現可觀回報後，2020年尋找投資機會的難度將會增加。不過，受惠於全球主要經濟體寬鬆貨幣政策的支持，全球經濟衰退的機會大幅下降，但部分樂觀氣氛已反映在價格上。

全球經濟增長將趨於穩定，其中尋找收益是大勢所趨。廖婉菁表示，富達亞洲債券基金管理策略是多元化的，並分散投資於亞洲各種債劵，除有投資等級債、高收益債外，還有中國點心債，多元投資可以降低投資風險。還有基金在選債時也會留意流動性，雖然亞債較美債及歐債流動性低一點，但都算足夠，「我們在挑選投資級別亞債，流動性都足夠。當然遇到全球金融危機，就另作別論」她道。

亞洲政府負債相對低 有空間推財政政策

其次她管理團隊會視乎經濟景氣循環，靈活調整，攻守皆宜。景氣復蘇時增加風險性資產，景氣衰退時轉進防禦性資產，掌握亞債機會。廖婉菁表示，富達國際相信，不論美國本土還是全球經濟情况，均會讓聯邦基金利率會保持鴿調。投資者必須注意經濟形勢發展，目前的環境可望為投資級別債券注入動力，而亞洲投資級別債券更被看好。以往在減息周期時，債券投資期多會偏向被拉長，她十分贊同，基金組合也將年期由平均5年延長至5.5年。

廖婉菁說，上年各國央行包括美國、歐元區、日本、大陸等今年紛紛啟動降息周期，以支撐經濟增長。今年她相信波動性會增加，唯亞洲主要各國債務佔國內生產總值比率仍處於可控制範圍，也比歐美國家為低，所以富達國際認為部分亞洲國家仍然有足夠的行動空間於今年推出更多財政政策，為亞洲債券注入動力。

亞洲投資級別債券在過去5年的年度化波幅為3％，顯著低於亞洲股票，而亞洲債券過去5年的風險調整後回報亦較歐美同類資產為佳。

內地刺激措施 有利風險性資產

廖婉菁表示，亞洲債券投資包括亞洲各國家和行業的債券，涵蓋企業債、主權債及半政府債等，從收益方面看，亞洲債券一般較同類型成熟市場債券為高。再者，中國經濟增長加速下滑，預料內地政府會推出更多相應刺激經濟措施以穩定經濟。而2020年美國將進行大選，也會推出適切措施支撐經濟增長，這將有利風險性資產。

龍彩霞 明報記者

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